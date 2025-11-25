La società biancazzurra saluta il tecnico dopo undici giornate nonostante la squadra sia a ridosso della zona playoff, ringraziandolo per il lavoro svolto e annunciando che il nuovo allenatore sarà svelato domani.

Come anticipato questa mattina dalla redazione sportiva di LaC, la USD Paolana 1922 ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Angelo Andreoli, dopo undici giornate di campionato di Eccellenza. Nonostante una buona posizione in classifica, con la squadra a un punto dalla zona play off, il club ha deciso di cambiare, evidentemente per i risultati poco positivi delle ultime tre giornate, con i biancazzurri reduci dalla sconfitta per 3-0 in casa del Bocale.

La società tirrenica ha pubblicato un comunicato ufficiale per annunciare la separazione, esprimendo al contempo gratitudine e stima nei confronti del tecnico. «La società desidera esprimere la propria sincera e profonda gratitudine al mister per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per il percorso importante costruito insieme», si legge nel testo.

Andreoli, arrivato sulla panchina della Paolana il 23 novembre dello scorso anno, aveva contribuito a dare nuova identità e compattezza alla squadra, conducendola fino alla finale playoff della passata stagione, un risultato definito «una pagina significativa nella storia recente del club».

Il club ha voluto ringraziare anche lo staff tecnico per «l’impegno e la dedizione mostrati in questo avvio di stagione, affrontato con serietà, competenza e attaccamento ai colori biancazzurri». Alla fine del comunicato, la società ha rivolto ad Andreoli i migliori auguri per il prosieguo della carriera, sia dal punto di vista professionale che personale.

La Paolana ha inoltre annunciato che il nome del nuovo allenatore sarà ufficializzato nella giornata di domani, quando il tecnico designato dirigerà il suo primo allenamento con la squadra. Tra gli indiziati alla panchina ci sono Micieli, Morelli e Infusino.