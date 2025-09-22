Il tecnico del club tirrenico dopo il pareggio per 1-1 in casa dei Leoni rossoblù: «Loro ottima squadra, ma noi siamo stati un po' superficiali»
Dopo lo scoppiettante exploit d'esordio contro la Virtus Rosarno, la Paolana impatta sul campo del Brancaleone in occasione della seconda giornata del campionato di Eccellenza. La compagine tirrenica, infatti, fa 1-1 contro i Leoni rossoblù e salendo a quota 4 punti in classifica. Un pareggio da leggere sotto diversi aspetti: succede tutto nella ripresa con l'iniziale vantaggio di Santangelo dopo dieci minuti ma, a mezz'ora inoltrata, l'eterno Galletta G. stacca di testa e fissa il punteggio sul definitivo X.
L'analisi di Andreoli
Ad analizzare la partita è stato proprio il tecnico della Paolana, Angelo Andreoli, in esclusiva ai microfoni ufficiali di LaC News24: «Ho visto innanzitutto una buona squadra che ha confermato quanto di buono fatto vedere nel match d'esordio in casa, contro la Virtus Rosarno. Certo è che di fronte avevamo una signora squadra come il Brancaleone che, ormai da anni, fa del proprio campo un fortino invalicabile. Dopo essere andati meritatamente in vantaggio, e avendo avuto un paio di occasioni per poterla chiudere, loro sono stati bravi e reattivi a crederci fino alla fine, fino appunto al pareggio. Nel complesso il Brancaleone ha giocatori importanti e dirà la sua nel corso della stagione, come lo ha fatto vedere in casa della Rossanese».
Mezzo pieno o mezzo vuoto?
Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Ecco il pensiero di Andreoli: «Il pari è positivo per quanto visto in campo, ma siamo rammaricati perché stavamo conducendo bene, mentre loro hanno trovato la rete sull'unica occasione avuta da calcio d'angolo. Meritavamo forse di tornare a casa con il bottino pieno, ma è anche colpa nostra perché siamo stati un po' superficiali».