La Reggiomediterranea fa suo il derby tutto reggino contro il Gallico Catona. I leoni di mister Misiti, battono 2-1 la squadra di Giovinazzo nel recupero del match valevole per la 26esima giornata del campionato, rinviato per Covid lo scorso 27 marzo.

Al "Longhi Bovetto" gli amaranto passano in vantaggio al 14' con un calcio di rigore trasformato da Sergio Gonzalez e raddoppiano al 23' con Puntoriere. Di Infusino al 11' del secondo tempo la rete ospite. Con questi 3 punti la Reggiomediterranea aggancia la Morrone al secondo posto in classifica. Per il Gallico Catona un ko pesante, con la formazione di Giovinazzo che rischia di venire risucchiata nei play out.

La classifica aggiornata

Locri* 72,

Morrone 51

Reggiomed. 51

Paolana (-1) 50

Acri 44

Scalea 44,

Sersale* 43

Soriano 38

StiloMonasterace 37

GallicoCatona 35

Gioiosa Jonica 33

BocaMelito 33

CotroneiCaccuri 31

Isola CR 28

Bovalinese 21

Roccella 10