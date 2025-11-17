Un periodo opaco che aveva fatto perdere il contatto con la zona play off alla Reggioravagnese che torna a sorridere dopo quattro giornate. La compagine amaranto, infatti, ritrova i tre punti in occasione della decima giornata del campionato di Eccellenza e lo fa in grande stile, contro la Palmese, vincendo per 5-2: doppietta di Simigliani G. e reti di Gimondi, Maesano ed Enapoliti le firme sulla sfida che permettono alla squadra di mister Pietro Candido di rientrare nella cerchia play off.

Le parole di Candido

Ecco le parole dello stesso tecnico Candido, ai microfoni di LaC News24: «Vittoria importante che ci voleva, anche perché venivamo da un pari in trasferta e, prima ancora, dalla sconfitta interna contro il Soriano Fabrizia che secondo me è stata la peggiore della stagione. Questa volta però i ragazzi sono stati encomiabili e hanno approcciato bene il match fin dal riscaldamento, perché ho visto nei loro volti la voglia di portare a casa la sfida e così è stato».

Un successo che mancava da circa un mese: «Da tecnico - continua Candido - guardo sempre le prestazioni e, tranne la già menzionata sconfitta contro il Soriano Fabrizia, nelle altre non abbiamo mai demeritato. La squadra è viva e lo ha dimostrato anche contro un avversario di spessore come la Palmese».