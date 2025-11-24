Sempre più fitte le nubi sulla Rossanese che, in occasione dell'undicesima giornata del campionato di Eccellenza, incassano la terza sconfitta consecutiva. I rossoblù cadono infatti in casa della capolista Praiatortora per 2-0 e adesso la situazione di classifica è sempre più difficile, dal momento che la formazione di Aloisi è immischiata nella zona play out che non era neanche lontanamente pronosticabile alla vigilia.

Le parole di Aloisi

Ecco le parole dello stesso tecnico Aloisi dopo la sfida: «Bisogna alzare l'asticella durante i novanta minuti, perché con pochi sprazzi di partita non si va da nessuna parte. Può sembrare strano, ma io ho visto una gara diversa rispetto alle precedenti uscite, considerando anche che l'avversario è primo in classifica e sta dominando il campionato. In alcune occasioni potevamo passare in vantaggio, ma poi prendiamo subito gol e da lì è uscita la caratteristica che ci sta contraddistinguendo nelle ultime gare, ovvero la paura di subire e di andare ulteriormente sotto. Nella ripresa siamo riusciti ad alzare l'inerzia, ma siamo stati poco bravi nel secondo gol loro, inoltre la confusione in campo non ci ha aiutato. Dobbiamo lavorare soprattutto sotto l'aspetto mentale oltre alla gamba e alla corsa. Dobbiamo capire che non siamo una squadra che può perdere ovunque ma una che può fare punti ovunque».