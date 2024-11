Sotto una pioggia battente, il Guido D’Ippolito apre le porte allo Scalea per la gara valevole per la ventitreesima giornata di campionato. Se i padroni di casa della Vigor Lamezia sono reduci dalla larga vittoria per 6-2 sul campo dello Stilo Monasterace, gli avversari, nella scorsa giornata, si sono dovuti accontentare del 2-2 con la Morrone.

La terna arbitrale scende in campo con il lutto al braccio, come deciso dall’Aia, in seguito alla tragica scomparsa del giovane direttore di gara Fabio Buoninsegni, vittima di un incidente stradale mentre rientrava dopo aver arbitrato una partita di Prima categoria. Mister Fanello deve fare a meno degli infortunati Curcio e Bernardi, oggi in tribuna.

Primo tempo

Dopo otto giri di lancette, il primo squillo è di tinte biancoverdi: Villella serve Foderaro che tenta il colpo di testa ma trova la deviazione di Calandra. Al 13’ ancora pericolosi i padroni di casa: Spanò – su assist di Villella – con un potente tiro dall’area piccola cerca la porta ma la difesa avversaria è abile a respingere. Al 35’ occasionissima per i biancoverdi: Spanò sull’uscita del portiere ospite riesce a toccare la palla ma non riesce a concretizzare e spedisce la palla fuori di pochi metri. Al 42’ Villella spedisce di poco sopra la traversa. Al 43’ si fanno vedere finalmente gli ospiti: Santese con un gran tiro da fuori area coglie di sorpresa Columbro e sblocca il risultato. Si va al riposo sul risultato di 0-1.

Secondo tempo

Nella ripresa, dopo 13’ gli ospiti guadagnano un calcio di punizione: Haidar si incarica della battuta ma spedisce alto. Al 14’ arriva la rete del pareggio dei padroni di casa: mischia in area di rigore, Garcia con un tiro al volo di sinistro riporta il risultato in parità. Al 20’ è ancora Vigor Lamezia: azione sulla destra di Rodriguez per Foderaro che si invola, entra nell’area piccola e calcia, sulla respinta di Calandra, si avventa Silvagni che insacca in rete e sigla la rete del 2-1. Al 30’ Catania, con un assist dalle retrovie, da solo davanti al portiere ospite, con un tiro colpisce il palo e sfiora il 3-1. Al 43’ il portiere avversario avanza fino al centrocampo e si rende protagonista di un fallo su Verso, i padroni di casa reclamano l’espulsione ma il direttore di gara estrae il cartellino giallo. Al 3’ dei 6’ di recupero, cross dal fondo di Amendola, perfetto colpo di testa di Verso che sfiora il palo.

La partita termina tra gli applausi del pubblico di casa. Con la vittoria odierna, i biancoverdi confermano la seconda posizione in classifica a 6 lunghezze del Sambiase che si impone per 2-0 sul campo dell’Isola Capo Rizzuto. Prossimo impegno, sabato 2 marzo, sul campo del Gioiosa Jonica.

Il tabellino

Vigora Lamezia-Scalea 2-1

Vigor Lamezia: Colimbro, Villella, De Fazio, Ablanedo, Mascaro, Scalon, Garcia (Verso 38’st), Lavrendi, Foderaro G (Catania 24’st), Spanò (Calomino 45’st), Silvagni (Amendola 22’st). A disp: Gualtieri, Foderaro, De Nisi, Caetano, Chirico. All. Fanello Scalea: Calandra, Leone, Lopez, Santese, Jara, Osso, Di Biase (Haidar 9’st), Rossitto, Passanidi (Tufo 6’st), Barbarossa (Rodi 31’st), Bertucci. A disp: Garnero, Casciaro, Chemi, Mollo, Cicero, Troncone, Rodi. All. Gregorace

Arbitri: Giovanni Luca Idone (assistenti: Andrea Azzarà, Vladimir Giovanni Renda).

Marcatori: Santese (S) 43’pt, Spanò (V) 13’st, Silvagni (V) 20’st.