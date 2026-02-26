Il totale reset nel mercato invernale e il nuovo punto di inizio che è coinciso con il girone di ritorno. La stagione della Virtus Rosarno può essere divisa in due tronconi, il prima e il dopo con quest'ultimo che conta maggiormente. La compagine amaranto sta affrontando il girone di ritorno di Eccellenza, dimostrando peraltro una grande abilità di riorganizzazione.

Parla Montefusco

Domenica scorsa è arrivata la vittoria interna (la seconda consecutiva) contro il Castrovillari e il conseguente slancio in classifica a ridosso delle prime cinque piazze. Un secco 3-0 che il difensore amaranto, Francesco Montefusco, ripercorre così ai microfoni di LaC News24: «Sicuramente era una partita da non sottovalutare e, di fatti, l'abbiamo approcciata nel migliore dei modi. Poteva essere una trappola, infatti, giocare con la convinzione che affrontavamo una squadra relegata nei bassifondi della classifica e, di fatti, dopo solamente mezz'ora eravamo sul 3-0».

Compattezza e propositi

Insomma, una Virtus Rosarno che sembra in salute e, soprattutto solida difensivamente. Tra gli interpreti della retroguardia amaranto c'è proprio Montefusco: «Siamo molto compatti dietro anche perché col mister lavoriamo tanto durante la settimana, sotto questo aspetto. Sono comunque felice di questa solidità difensiva ma, come detto, lavoriamo per ore e inoltre non è solo il reparto arretrato che difende ma tutti e undici i giocatori in campo».

Una stagione da montagne russe per la formazione rosarnese, basti pensare che qualche settimana fa era sopra la superficie play out e adesso si ritrova a ridosso delle prime cinque posizioni e con all'orizzonte il Bocale sesto e avanti di un solo punto: «Sappiamo che siamo sulle montagne russe - afferma il giocatore - ma stiamo imparando a domarle. Noi giochiamo senza pressioni, basti pensare che il mister non vuole assolutamente che guardiamo il calendario, ma solo alla domenica successiva senza fare pronostici. Anche perché attualmente in casa nostra non ne possiamo fare».

L'arrivo a Rosarno

Montefusco è uno dei profili arrivati a dicembre, durante il mercato invernale, dopo la mini rivoluzione che aveva stravolto la rosa: «Prima di venire qui avevo dei dubbi, anche per le voci che giravano, ma adesso posso dire tranquillamente che è una società seria e competente ma soprattutto che mantiene la parola data. Col senno di poi posso dire di aver fatto la scelta giusta».

E infine: «Questo è un campionato che già conoscevo, così come conoscevo il mister. Da quando sono qui penso di aver fatto buone cose, anche se non sono completamente soddisfatto. Senza dubbio sono contento della solidità difensiva e sul fatto che, da questo punto di vista, stiamo lavorando davvero bene».