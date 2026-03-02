Seconda vittoria di fila e sei gol fatti nelle ultime due uscite per la Virtus Rosarno che, in occasione della ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza, batte a domicilio 1-3 il Bocale e si piazza al quinto posto in classifica. Dopo otto minuti la sblocca Khoris, poi sale in cattedra Filì che sigla una doppietta.

Parla Nocera

L'analisi di mister Graziano Nocera dopo il match: «Stiamo ritrovando la quadra dopo la rivoluzione nel mercato di dicembre. Abbiamo dovuto ricostruire e dunque ci voleva del tempo per riassestarci, a oggi i risultati ci stanno dando ragione per caparbietà e attaccamento».

Sulla partita: «Sfida apertissima nel senso che si sono affrontate due squadre a viso aperto per la classifica che occupavano. Noi volevamo giocarci il tutto per tutto, andando uomo contro uomo per tutti i reparti. Per condizione fisica e mentale abbiamo offerto una grossa prova». Quinto posto ma con in play off ugualmente lontani, e chissà cosa sarebbe successo se non ci fosse stato quel periodo di transizione: «Le cose vanno per come devono ansare - afferma il tecnico - noi dobbiamo difendere questa posizione in classifica. Dopo che abbiamo cambiato progetto, molti ci davano per morti ma non abbiamo mai mollato di un centimetro. Non ai guardiamo i play off, anche perché sono lontani, ma solo domenica dopo domenica».