Quattordici gol in quindici partite, il più prolifico sia nel primo tempo (otto reti) che nella ripresa (sei) senza dimenticare che è l'unico attaccante in doppia cifra in casa 8dieci gol). Insomma, l'impatto di Amarildo Leirosa nel campionato di Eccellenza è stato devastante, riuscendo a spostare gli equilibri più di una volta.

Parla Leirosa

Nella prima parte di stagione ha giocato con la Virtus Rosarno, realizzando questi numeri. Proprio il possente attaccante brasiliano si è raccontato ai microfoni di LaC News24: «Ho lavorato tutta l’estate per prepararmi a questa stagione ed ero sicuro del mio lavoro». Forza, fisico e potenza sono tutte caratteristiche di un attaccante moderno e il brasiliano le ha tutte. Prima della sua avventura in Calabria, ha giocato nel Gallipoli: «Non ho visto grandi differenze - continua - tra la Calabria e la Puglia, dal momento che sono entrambi dei campionati di Eccellenza molto competitivi».

Tra Rosarno e Praiatortora

Come accennato, numeri straripanti nella prima parte di stagione con la maglia della Virtus Rosarno, poi l'addio nel mercato invernale: «A Rosarno sono stato benissimo, ma avevo voglia di vincere il campionato, per questo tra le tante offerte ho scelto quella del Praiatortora insieme al mio procuratore, perché sono sicuro che qui possiamo vincere il campionato».

Missione primo posto dunque e fare ancora tanti gol pesanti: «Non mi pongo limiti, ma lavoro per segnare più gol possibili in tutte le partite».