Nel calcio, molte volte, si guarda troppo spesso a quelle che sono le squadre sulla carta più forti mandando in ombra le possibili outsider. Il nono turno del campionato di Eccellenza, però, ha confermato ancora una volta come l'Isola Capo Rizzuto sia da considerare non solo un outsider, ma una seria candidata all'alta griglia di classifica. La compagine giallorossa infila la sua terza vittoria consecutiva (quarto risultato utile di fila) battendo una seppur molle Gioiese con molti Under in campo. Cinquina dunque per i ragazzi di mister Gregorace grazie a uno straripante Kone (tripletta) ma, più di questo, si prendono la terza piazza a meno due dal secondo posto.

Parla Gregorace

Nel post partita, in esclusiva ai nostri microfoni, si è espresso lo stesso tecnico Saverio Gregorace: «Abbiamo affrontato un avversario che in questa settimana aveva avuto qualche problema, noi dal canto nostro però non dovevamo sottovalutarlo. Questo è un'Isola Capo Rizzuto che sta facendo bene in ogni partita ed è a due punti dalla seconda piazza. Certamenta la classifica al momento dice questo, a dispetto di quando nessuno avrebbe scommesso un euro su questa squadra. Attualmente il lavoro sta pagando ma dobbiamo continuare a crescere e migliorare, poi il verdetto finale lo dirà il campo. Al momento posso dire che meritiamo sia i punti che abbiamo che la posizione in classifica, fermo restando che ci sono squadre più attrezzate di noi che per ora ci stanno dietro. Noi dobbiamo rimanere umili e non perdere di vista il nostro percorso di crescita».