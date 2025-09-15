Sulla carta l'esordio era abbordabile ma si sa che, nel calcio, di abbordabile non c'è nulla. In ogni caso l'Isola Capo Rizzuto rispetta il pronostico e bagna con una vittoria l'esordio stagionale nel campionato di Eccellenza. In occasione della prima giornata, i ragazzi di mister Gregorace si impongono con un secco 3-0 ai danni di un giovane e acerbo Cittanova, in un match tutto intriso di giallorosso. Partita praticamente mai in discussione e archiviata grazie alle reti di Pistoia, Capuano e Kone. Finisce 3-0.

Importante vincere

Ovviamente non si può fare un'analisi chiara e approfondita, anche in virtù delle condizioni del Cittanova, ma i segnali positivi mister Gregorace li ha avuti ugualmente: «Per essere la prima partita che giochiamo tutti insieme - afferma il tecnico, in esclusiva ai microfoni di LaC News24 - e con quattro giocatori fuori, mi posso considerare soddisfatto della prova. Era importante vincere e portare a casa l'intera posta in palio, anche perché domenica faremo visita alla Virtus Rosarno che è una seria candidata alla vittoria del campionato».

Calendario e gioventù

Da un impegno sulla carta abbordabile, a un altro sulla carta proibitivo. Ecco come commenta il calendario il tecnico giallorosso: «Secondo il mio punto di vista il calendario conta molto, soprattutto se consideriamo che abbiamo costruito un'intera squadra di sana pianta e dunque ciò può incidere proprio sul calendario, anche se non eccessivamente. Noi dobbiamo solo lavorare giorno dopo giorno e trovare la quadra giusta. Siamo una squadra giovane e dunque abbiamo bisogno di più tempo, per questo bisogna vedere che tipo di risposte darà a Rosarno».

Capitolo mercato: «Tutto sommato devo dire che siamo completi, ma qualche tassello penso arriverà per puntellare l'organico».