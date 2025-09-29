Riprende subito a marciare l'Isola Capo Rizzuto che, in occasione della terza giornata del campionato di Eccellenza, batte di misura il Brancaleone e sale a quota 6 punti, cancellando così la sconfitta di settimana scorsa in casa della Virtus Rosarno. Seconda vittoria in due giorni inoltre dopo quella di mercoledì in Coppa Italia Dilettanti contro il Sersale. Dopo un primo tempo a reti bianche, il gol vittoria arriva al ventesimo della ripresa ed è a firma di Ranieri.

Soddisfatto Gregorace

Soddisfatto mister Saverio Gregorace, nel post partita in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Il Brancaleone è venuto qui a fare la sua partita, schierandosi a specchio e mettendoci anche in difficoltà. Noi però abbiamo avuto pazienza e siamo riusciti a creare diverse occasioni come quelle di Maiolo o il rigore in movimento di Konè, ma l'importante era comunque vincere».

Piccoli ma costanti passi avanti dunque: «Abbiamo costruito una squadra tutta nuova, di conseguenza non è facile amalgamare un gruppo. Finora abbiamo perso solo sul campo della Virtus Rosarno, peraltro in una partita dove avremmo meritato quantomeno il punticino, ma sono comunque contento perché le risposte le avevo già avute mercoledì in coppa. Ora dobbiamo archiviare tutto e pensare all'impegno di settimana prossima, contro una Rossanese che ha il dente avvelenato. Noi dobbiamo continuare così e andare a Rossano concentrati al massimo».