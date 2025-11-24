Nel calcio nulla è scontato ed è proprio questo che lo rende affascinante. Nell'undicesima giornata del campionato di Eccellenza l'Isola Capo Rizzuto riesce a piegare un indomito Castrovillari ma solo nel finale. I giallorossi, infatti, si impongono per 0-1 grazie alla rete decisiva di Lettieri in un match che sembrava scontato, visto il fanalino di coda come avversario e la pesante penalizzazione. La squadra di Gregorace sale a quota 20 punti, in piena zona play off, e aggancia il terzo posto in concomitanza con la Reggioravagnese.

Parla Gregorace

Sulla sfida si è speso il tecnico Saverio Gregorace: «Diciamo che è stato più difficile del previsto perché era un campo complicato, soprattutto nella gestione della palla. Inoltre loro si sono chiusi bene, cercando di farci male, ma noi ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo stati bravi a portarla a casa. Complimenti al Castrovillari, squadra assetata di punti e che ci ha dato filo da torcere».

Riscattato il pesantissimo ko di sette giorni fa: «Lo 0-5 contro il Trebisacce merita un capitolo a parte, anche perché si era fatto male subito il nostro portiere, inoltre ho chiesto il favore a due/tre giocatori di giocare anche se erano acciaccati e non al meglio, senza dimenticare alcune assenze di ragazzi Under. Diciamo che abbiamo preso una sbandata, ma ci siamo prontamente riscattati».