La compagine neroverde, finora, è sempre andata in rete in questi primi nove turni. Striscia di sei giornate per Praiaortora (1^-6^) e Trebisacce (3^-8^)

Il campionato di Eccellenza ha superato la propria metà del girone di andata, tra gerarchie di vertice ancora sottili e veri rimescolamenti in zona play off. Con nove giornate alle spalle, però, può essere fatto anche un primo bilancio su dati statistici e andamento delle varie compagini. Sotto la lente di ingrandimento, stavolta, sono i numeri relativi alle squadre con più giornate in gol consecutive, prendendo in considerazione però una striscia minima di tre giornate di fila.

Il gol come certezza

In questo contesto, e in questa speciale graduatoria, spicca la Palmese che nell'ultimo turno si è rilanciata ma che è dalla prima giornata che mostra gioco e soprattutto gol. La compagine neroverde, infatti, è l'unica squadra ad aver segnato finora in tutte e nove le partite di campionato disputate (Palmese-Dbr Luzzi 1-1, Stilomonasterace-Palmese 3-1, Palmese-Cittanova 4-0, Virtus Rosarno-Palmese 2-2, Palmese-Brancaleone 1-3, Rossanese-Palmese 1-1, Palmese-Paolana 2-0, isola CR-Palmese 3-2, Palmese-Soriano Fabrizia 3-0). Insomma, diciassette gol fatti perfettamente distribuiti nei nove turni giocati a dimostrazione di come la formazione di mister Bracco trovi sempre la via della rete e, di conseguenza, portandosi l'inerzia dalla propria parte (o almeno il più delle volte).

Secondi, in questa speciale classifica, ci sono Praiatortora e Trebisacce entrambe ferme a una striscia di sei giornate di fila ma con periodi diversi. L'attuale capolista dalla prima alla sesta (Gioiese-Praiatortora 1-2, Praiatortora-Trebisacce 1-0, Castrovillari-Praiatortora 1-4, Praiatortora-Bocale 3-1, Praiatortora-Reggioravagnese 1-3, Dbr Luzzi-Praiatortora 0-1). I giallorossi invece dalla terza all'ottava (Trebisacce-Dbr Luzzi 2-1, Stilomonasterace-Trebisacce 0-1, Trebisacce-Cittanova 6-1, Virtus Rosarno-Trebisacce 0-3, Trebisacce-Brancaleone 3-1, Rossanese-Trebisacce 0-4).