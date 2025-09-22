Due su due per lo Stilomonasterace che, in queste prime due giornate del campionato di Eccellenza, è sicuramente tra le note più positive. La squadra di mister Giuseppe Papaleo, infatti, dopo l'exploit d'esordio in casa del Soriano-Fabrizia, bagna con un successo anche il proprio debutto casalingo contro un'altra squadra dal grande blasone come lo è la Palmese. Alla fine i locali si impongono per 3-1 grazie al fulmineo gol di Mena, dopo otto minuti, prima di essere raggiunti al quarto d'ora da Le Piane. Le reti nella ripresa di Waller e Babacar alla fine fanno sorridere Papaleo.

Due su due

Proprio il tecnico monasteracese ha parlato, in esclusiva ai microfoni di laC News24, di questa doppietta di vittorie che proietta la squadra neopromossa in cima alla classifica: «Abbiamo iniziato bene domenica scorsa e, ieri, volevamo fare bene anche davanti al nostro pubblico che è la vera colonna portante. Volevamo fare bella figura e l'abbiamo fatta, ma bisogna continuare a lavorare».

Sulla partita: «Abbiamo sbloccato subito il risultato con Mena, poi però a causa di una nostra disattenzione difensiva abbiamo subito il pareggio. Nel complesso, però, il risultato non è mai stato in discussione anche perché ho trovato una squadra pimpante e che ha creato tante palle-gol. detto ciò dobbiamo lavorare ancora tanto e raggiungere al più presto quota 36 punti».

Partenza sprint

Una partenza sprint per la neopromossa che non si aspettava neanche lo stesso Papaleo: «Sinceramente non mi aspettavo una partenza così, anche perché abbiamo incontrato squadre importanti come Soriano-Fabrizia e Palmese, vero anche che stiamo lavorando tantissimo da questa estate e cercheremo di migliorarci ancora di più. Adesso testa alla trasferta in casa della Gioiese».