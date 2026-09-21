Riscatto immediato e segnale forte al campionato. All'alba della nuova stagione di Eccellenza, la Reggioravagnese spazza via i dubbi dopo l'amaro esordio casalingo contro la Virtus Rosarno e conquista i suoi primi tre punti in classifica con una prestazione di forza, rabbia e qualità. Sulle tavole del campo dell'Isola CR finisce con un perentorio 0-4, frutto di una gara condotta dal primo all'ultimo minuto e decisa dalle doppiette di Monti nel primo tempo e di Coulibaly nella ripresa.

L'analisi di Candido

Al di là del risultato rotondo, a tenere banco nel post-partita sono le parole di mister Pietro Candido. Ai microfoni di LaC News24, il tecnico amaranto ha espresso tutta la propria soddisfazione per la risposta caratteriale dei suoi ragazzi, sottolineando soprattutto la disponibilità del gruppo in questa fase di avvio: «Una vittoria che ci voleva, sono molto contento dell'atteggiamento dei ragazzi e della predisposizione all'ascolto che stanno dimostrando», ha dichiarato Candido. «Con questo gruppo stiamo lavorando insieme solo da due settimane e, con l'arrivo di alcuni elementi Over, stiamo cercando di facilitare il processo di apprendimento. Sappiamo di essere ancora incompleti e che c'è da pedalare, ma godiamoci questo successo che ci infonde grande morale».

Costruzione di un'identità

Un successo pesante che spazza via la pressione e permette alla squadra di proseguire la preparazione con maggiore serenità. La sensazione è che la squadra stia ponendo le basi per una precisa identità tattica e caratteriale, pur con ampi margini di sviluppo legati al ritardo di condizione e al recente assemblaggio della rosa: «Stiamo facendo un percorso ben preciso per arrivare al top delle nostre potenzialità», ha concluso il tecnico amaranto. «Non c'è una tempistica fissa, ma se le premesse sono queste, allora i margini di miglioramento per noi sono enormi».