Pareggio a reti bianche per Stilomonasterace e Paolana, rispettivamente sui campi di Bocale e Soriano Fabrizia. La Palmese crolla in casa contro la Rossanese

Il campionato di Eccellenza ha messo in archivio anche il suo ventunesimo turno e con i punti che adesso scottano. Continua la fuga del Praiatortora verso la Serie D, battendo per 2-0 la DBR Luzzi per 2-0 e mantenendo a distanza il Trebisacce, sempre a otto lunghezze. Si assottigliano invece le distanze in zona play off, soprattutto con il Brancaleone che torna in lizza. Notte fonda per la Gioiese in ottica salvezza. Ecco risultati e classifica.

I risultati

Bocale-Stilomonasterace 0-0

Praiatortora-Dbr Luzzi 2-0

Gioiese-Brancaleone 1-2

Isola CR-Reggioravagnese 0-1

Palmese-Rossanese 0-3

Soriano Fabrizia-Paolana 0-0

Trebisacce-Virtus Rosarno 1-0

La classifica

Praiatortora 53

Trebisacce 45

Stilomonasterace 39

Paolana 35 (-1)

Reggioravagnese 34

Brancaleone 32

Palmese 31

Bocale 30

Virtus Rosarno 29

DBR Luzzi 29

Soriano Fabrizia 29

Isola CR 26

Rossanese 25

Gioiese 11 (-1)

Cittanova 4

Castrovillari 3 (-12)

Il prossimo turno

Brancaleone-Trebisacce

Cittanova-Bocale

Isola CR-Soriano Fabrizia

Paolana-Palmese

Reggioravagnese-Dbr Luzzi

Rossanese-Gioiese

Stilomonasterace-Praiatortora