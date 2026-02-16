Pareggio a reti bianche per Stilomonasterace e Paolana, rispettivamente sui campi di Bocale e Soriano Fabrizia. La Palmese crolla in casa contro la Rossanese
Il campionato di Eccellenza ha messo in archivio anche il suo ventunesimo turno e con i punti che adesso scottano. Continua la fuga del Praiatortora verso la Serie D, battendo per 2-0 la DBR Luzzi per 2-0 e mantenendo a distanza il Trebisacce, sempre a otto lunghezze. Si assottigliano invece le distanze in zona play off, soprattutto con il Brancaleone che torna in lizza. Notte fonda per la Gioiese in ottica salvezza. Ecco risultati e classifica.
I risultati
Bocale-Stilomonasterace 0-0
Praiatortora-Dbr Luzzi 2-0
Gioiese-Brancaleone 1-2
Isola CR-Reggioravagnese 0-1
Palmese-Rossanese 0-3
Soriano Fabrizia-Paolana 0-0
Trebisacce-Virtus Rosarno 1-0
La classifica
Praiatortora 53
Trebisacce 45
Stilomonasterace 39
Paolana 35 (-1)
Reggioravagnese 34
Brancaleone 32
Palmese 31
Bocale 30
Virtus Rosarno 29
DBR Luzzi 29
Soriano Fabrizia 29
Isola CR 26
Rossanese 25
Gioiese 11 (-1)
Cittanova 4
Castrovillari 3 (-12)
Il prossimo turno
Brancaleone-Trebisacce
Cittanova-Bocale
Isola CR-Soriano Fabrizia
Paolana-Palmese
Reggioravagnese-Dbr Luzzi
Rossanese-Gioiese
Stilomonasterace-Praiatortora