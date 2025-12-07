Si sono giocate oggi pomeriggio le partite valide per la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno in programma domenica 14 dicembre

I risultati

Bocale-Soriano 1-3
Castrovillari-Palmese 0-1
Cittanova-Brancaleone 0-2
DB Rossoblù Luzzi-Paolana 0-1
Dgs Praiatortora-Isola CR 1-0
Stilomonasterace-Rossanese 4-0
Trebisacce-Gioiese 3-0
Virtus Rosarno-Reggioravagnese 4-0

La classifica

  1. Praiatortora 32
  2. Trebisacce 31
  3. Virtus Rosarno 25
  4. Reggioravagnese 23
  5. Stilomonasterace 22
  6. Isola CR 21
  7. Paolana 21
  8. DB Rossoblù Luzzi 19
  9. Bocale 19
  10. Palmese 18
  11. Brancaleone 17
  12. Soriano Fabrizia 16
  13. Rossanese 11
  14. Gioiese (-2) 4
  15. Cittanova 3
  16. Castrovillari (-10) -4

Il prossimo turno

Brancaleone-Virtus Rosarno
Gioiese-Castrovillari
Isola CR-DB Rossoblù Luzzi
Palmese-Bocale
Paolana-Stilomonasterace
Rossanese-Cittanova
Soriano Fabrizia-Dgs Praiatortora
Trebisacce-Reggioravagnese