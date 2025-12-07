La capolista vince di misura contro l’Isola CR e mantiene un punto di vantaggio sui delfini che battono 3-0 la Gioiese. Vincono anche gli amaranto: 4-0 alla Reggioravagnese. La Paolana corsara contro la DB Rossoblù
Si sono giocate oggi pomeriggio le partite valide per la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno in programma domenica 14 dicembre
I risultati
Bocale-Soriano 1-3
Castrovillari-Palmese 0-1
Cittanova-Brancaleone 0-2
DB Rossoblù Luzzi-Paolana 0-1
Dgs Praiatortora-Isola CR 1-0
Stilomonasterace-Rossanese 4-0
Trebisacce-Gioiese 3-0
Virtus Rosarno-Reggioravagnese 4-0
La classifica
- Praiatortora 32
- Trebisacce 31
- Virtus Rosarno 25
- Reggioravagnese 23
- Stilomonasterace 22
- Isola CR 21
- Paolana 21
- DB Rossoblù Luzzi 19
- Bocale 19
- Palmese 18
- Brancaleone 17
- Soriano Fabrizia 16
- Rossanese 11
- Gioiese (-2) 4
- Cittanova 3
- Castrovillari (-10) -4
Il prossimo turno
Brancaleone-Virtus Rosarno
Gioiese-Castrovillari
Isola CR-DB Rossoblù Luzzi
Palmese-Bocale
Paolana-Stilomonasterace
Rossanese-Cittanova
Soriano Fabrizia-Dgs Praiatortora
Trebisacce-Reggioravagnese