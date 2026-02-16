Ritrova una vittoria che mancava da due turni la Reggioravagnese che, nel ventunesimo turno del campionato di Eccellenza, batte a domicilio l'Isola Capo Rizzuto per 0-1 e mantiene il quinto posto in classifica (ultimo utile per i play off). A decidere la gara è una rete di Giancarlo Simigliani sul finire del primo tempo.

Le parole di Candido

Soddisfatto il tecnico amaranto, Pietro Candido, dopo la vittoria in terra crotonese, come si evince dalle sue parole ai microfoni di LaC News24: «Affrontavamo un Isola Capo Rizzuto in difficoltà, solo dal punto di vista dei risultati, perché per il resto gioca bene ed è ben messa in campo. D'altro canto anche noi abbiamo disputato la partita che volevamo e dovevamo fare e di questo ne sono contento. I ragazzi hanno fatto una prova di sacrificio e, inoltre, ci siamo rialzati dalla batosta subita una settimana fa contro la capolista Praiatortora. Il segreto adesso è quello di guardare partita dopo partita, consapevoli del fatto che noi eravamo partiti per disputare un campionato tranquillo. I ragazzi meritano di conquistarsi un obiettivo importante, ma questo obiettivo passa di domenica in domenica».