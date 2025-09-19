Con la giornata d'esordio andata in archivio, il secondo turno del campionato di Eccellenza porta voglia di riscatto, di conferme e di collaudi. Non sono mancate le sorprese nel fischio d'inizio inaugurale della stagione, anche se tutto è ancora ai primissimi albori e ci vuole tempo per formare e capire quali saranno le gerarchie.

A Reggio il big match

Nel frattempo la settimana appena trascorsa è servita per amalgamare ancora di più le rose delle sedici regine d'Eccellenza e che, nel pomeriggio di domenica, torneranno in campo. Ecco allora il programma.

Inutile dire che tra le sfide più interessanti della domenica rientra quella tra Reggioravagnese e Rossanese: due squadre candidate ai vertici della classifica ma che devono ancora carburare pienamente. La squadra di Aloisi, rivelazione nella passata stagione, ha infatti esordito con i tre punti davanti ai suoi duemila tifosi, ma con un successo arrivato solo in extremis contro il Brancaleone, grazie peraltro una perla balistica di Barbieri a tempo scaduto. sarà debutto casalingo invece per la Reggioravagnese dopo la vittoria in casa del Castrovillari: entrambe inseguono il secondo successo di fila.

In cerca di forte riscatto invece la Virtus Rosarno. La squadra neopromossa, costruita per i vertici della classifica, settimana scorsa è caduta allo stadio Tarsitano, casa della Paolana, per 3-1 e dunque è già chiamata alla vittoria obbligatoria per non complicare già da ora il cammino. Di fronte ci sarà l'Isola Capo Rizzuto di Gregorace che ha avuto un esordio soft, contro il giovane Cittanova, battuto agevolmente 3-0, ma a Rosarno si deve fare sul serio.

Le altre

Come detto, programma domenicale molto ricco e interessante. Tra le candidate ai vertici ci sono anche DB Rossoblù Luzzi e Paolana. La squadra di mister Salerno è reduce dal pari esterno di Palmi e, davanti ai propri tifosi, vorrà presentarsi al meglio: avversario sarà la Gioiese che sulla carta è qualitativamente inferiore ma, come dimostrato domenica, può essere pericolosa in molte fasi della gara. Vola sulle ali dell'entusiasmo la Paolana che, dopo l'exploit casalingo contro la Virtus Rosarno, cerca il bis in casa di un ostico Brancaleone che, come detto, ha fatto sudare (e non poco) la Rossanese.

Attesissimo anche quello che potrebbe essere annoverato come una sorta di derby (vista la vicinanza territoriale) tra Praiatortora e Trebisacce. La formazione di mister Viscardi ha iniziato bene la sua stagione, imponendosi sul campo della Gioiese e adesso vuole salutare al meglio i suoi tifosi. Non proprio felice invece il ritorno in Eccellenza, dopo qualche anno, da parte dei Delfini che cadono tra le mura amiche contro il Bocale. Voglia di riscatto per i giallorossi e, soprattutto, di muovere la classifica.

Interessante lo scontro tra Stilomonasterace e Palmese, con entrambe le compagini che hanno mandato segnali positivi all'esordio stagionale: prorompente exploit della compagine monasteracese a Soriano; buon punto dei neroverdi contro la DB Rossoblù Luzzi. Sa già di ultima spiaggia l'impegno del Castrovillari in casa del Bocale. I Lupi del Pollino partono con la pesantissima penalizzazione di otto punti, e se non si fanno ora i punti, sarà una montagna grandissima (e difficile) da scalare. Chiamato al riscatto il Soriano, impegnato in casa del modesto e giovane Cittanova.

Il programma (domenica ore 15.30)

Bocale-Castrovillari

Brancaleone-Paolana

Cittanova-Soriano Fabrizia

DB Rossoblù Luzzi-Gioiese

DGS Praiatortora-Trebisacce

Reggioravegnese-Rossanese

Stilomonasterace-Palmese

Virtus Rosarno-Isola CR

