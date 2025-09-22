Secondo week end dilettantistico in archivio per quel che riguarda il massimo campionato regionale e anche stavolta le sorprese non sono mancate, tra stop inaspettati e conferme importanti. Con il completamento della seconda giornata, inoltre, matura anche la seconda top 11 stagionale stilata dalla redazione sportiva di LaC News24, scegliendo gli undici migliori della domenica, in formazione tipo. La virtuale formazione è guidata, per la seconda volta consecutiva, da mister Giuseppe Papaleo.

La difesa

Non sempre la top 11 è di chi vince, ma a volte si premia anche la prestazione e la reattività nella partita. Brutta sconfitta per la Palmese, in casa dello Stilomonasterace, con il punteggio di 3-1. Tra i pali però paradossalmente, ci va Lombardo dal momento che si rende protagonista quando il risultato era ancora in bilico: calcio di rigore per lo Stilomonasterace che poteva portarsi sul 2-0, ma Ghergo dagli undici metri viene ipnotizzato dal portiere neroverde. Certo, il rigore non era di quelli irresistibili, ma bisogna comunque essere reattivi.

Nuovamente difesa a tre guidata innanzitutto da Scoppetta. Il difensore della Reggioravagnese si guadagna la convocazione nella top 11, nonostante la sconfitta casalinga contro la Rossanese, perché lotta fino all'ultimo nonostante la squadra amaranto fosse in dieci uomini dalla mezz'ora del primo tempo. Inoltre riesce a incartare bomber Simone Fioretti con esperienza e mestiere. Di fianco a lui due new entry: la prima è Mammone, difensore del Cittanova che, in casa contro il Soriano-Fabrizia, ha disputato una gara attenta e placando le sortite offensive sorianesi. Considerando le difficoltà del club giallorosso e il buon pari, quello di Mammone è stato anche un buon contributo. Chiude il terzetto Tourè, difensore del Castrovillari che si è imposto agli attaccanti del Bocale, nello 0-0 finale.

Il centrocampo

Linea di centrocampo a quattro e che vede innanzitutto la riconferma di Waller. Il giocatore dello Stilomonasterace, dopo quella inaugurale, si guadagna la sua seconda convocazione consecutiva. Altra buona prestazione, impreziosita dal gol del momentaneo 2-1. Sopra le righe anche la partita di Romero, dal momento che il centrocampista della Virtus Rosarno si prende in custodia il centrocampo amaranto e, per arricchire la sua prova, offre l'assist del 2-0 al compagno di squadra Leirosa. In gol anche Santangelo, esterno offensivo della Paolana, che fa sfiorare la seconda vittoria di fila ai suoi. Il Bocale impatta 0-0 in casa contro il Castrovillari, ma si gode le buone giocate di Sansoni.

L'attacco

Si arriva così al cosiddetto tridente pesante che caratterizza la giornata appena trascorsa. Ebbene, l'arsenale offensivo della top 11 è guidato da un nome sicuramente noto: Giacomo Bongiorno. L'attaccante della Rossanese, già vincitore lo scorso anno della top 3 di LaC News24, decide il big match contro la Reggioravagnese. Man of the match anche Andrea Puoli per il suo Praiatortora, grazie a un preciso e chirurgico colpo di testa che abbatte il Trebisacce. Chiude il tridente Giannaula, sempre più leader offensivo della Gioiese e che firma il pareggio in casa della quotata DB Rossoblù Luzzi.

La Top 11 della seconda giornata