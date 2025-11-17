Sempre più buio per la Rossanese che continua a essere lontanissima parente di quella vista lo scorso anno. La compagine rossoblù cade ancora una volta, stavolta contro il Bocale, ed è in piena zona play out: impensabile alla vigilia del campionato. La rete che condanna la formazione di mister Aloisi la sigla Puntoriere.

La rabbia di Aloisi

Nel post partita ecco le parole dello stesso tecnico Aloisi: «Alla fine ciò che conta è il risultato e il tabellino dice 0-1. Si può parlare di una partita dove non si riesce a segnare, dove si crea e non si concretizza o altro, ma oggi noi dovevamo dare una sterzata al campionato e non ci siamo riusciti. Ancora una volta bisogna fare mea culpa e leccarci le ferite, perché abbiamo avuto ottanta minuti per poter segnare e non lo abbiamo fatto perché siamo stati poco lucidi e poco bravi. Alla fine il risultato dice questo. ora dobbiamo solamente pensare a questa settimana e capire l'importanza di questo campionato, perché se sin continua così diventa davvero complicato».

Questione campo: «Il fatto di non giocare sul proprio campo può anche contribuire, ma è anche vero che questa partita potevamo giocarla in trasferta e dunque da vincere in ogni caso».