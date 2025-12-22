Il week end appena trascorso ha congedato il 2025 calcistico, con la disputa dell'ultima giornata dell'anno solare e anche del girone di andata dell'Eccellenza. Prima metà di stagione che ha sancito il Trebisacce come campione d'inverno. Tra gol e vittorie ecco stilata, da parte della redazione sportiva di LaC News24, l'ultima top 11 dell'anno. L'allenatore della settimana non poteva che essere Salvatore Viscardi, reduce dal clamoroso e devastante 7-2 del Praiatortora ai danni della Palmese.

La difesa

Consueto 3-5-2 che vede De Luca tra i pali. Il Brancaleone fa il colpaccio in casa della Reggioravagnese e, soprattutto, in dieci uomini per mezz'ora piena. Di conseguenza il portiere rossoblù ha dovuto mantenere una costante e alta attenzione. Linea difensiva a tre dove al centro c'è innanzitutto Sbrissa, autore del gol che regala al Trebisacce non solo la vetta dopo l'intero girone di andata, ma anche l'etichetta di campione d'invero. Altra grande prestazione invece di Papaleo, terzino di uno Stilomonasterace che continua a volare e chiude il 2025 al terzo posto. Chiude il terzetto il brasiliano Pedrinho della Rossanese, tra gli artefici del colpaccio in casa della Virtus Rosarno, con l’assist per la rete decisiva di Bongiorno.

Il centrocampo

Si conferma uno dei giocatori migliori non solo dello Stilomonasterace ma del campionato: si tratta di Waller anche questa domenica decisivo, così come decisivo lo è stato D'Agostino per la gioia del Brancaleone che, in dieci, vince e aggancia la zona play off. Completano i due tasselli di centrocampo Colina della Gioiese e Boscagli della DB Rossoblù Luzzi.

L’attacco

Il tridente d'attacco è di categoria superiore e con nomi che fanno tremare le gambe a ogni difensore. Le copertine se le prende innanzitutto Thiakane, autore di una tripletta nel devastante 7-2 del Praiatortora ai danni della Palmese. La Paolana ritrova la vittoria e lo fa grazie ad Angotti, doppietta in casa del Cittanova. Conferma la sua crescita la Rossanese che vede in Bongiorno uno dei volti emblematici della stagione rossoblù.