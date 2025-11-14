Scontro per scacciare gli spettri della zona play out quello tra Rossanese e Bocale. La capolista Praiatortora va a Brancaleone. Niente più passi falsi per Virtus Rosarno e Reggioravagnese

Superata la metà del girone di andata del campionato di Eccellenza, si può iniziare a intravedere un parziale quadro di quelli che saranno i gruppetti play off e play out. Nell'imminente week end il massimo campionato regionale vedrà consumarsi anche la decima giornata e, anche stavolta, dietro l'angolo ci sono incroci che possono condizionare la classifica.

Le prime tre

Continua a viaggiare la capolista e lanciatissima Praiatortora che, dopo aver battuto la Virtus Rosarno nel big march d'alta quota e ribadito il fatto del perché è in vetta, fa visita al Brancaleone in quella che sarà una lunga trasferta. I tirrenici vogliono proseguire questa scia e i tre punti, domenica, potrebbero essere ancora più pesanti se si pensa all'altro contemporaneo scontro.

In programma, infatti, la sfida tutta intrisa di giallorosso tra Isola Capo Rizzuto e Trebisacce, rispettivamente terza e seconda della classe. Va da sé come la posta in palio anche qui sia molto alta dal momento che consentirebbe alla formazione di Malucchi di tenere il fiato sul collo della capolista, e a quella di Gregorace di prendersi la seconda piazza e sognare.

Le altre gare

Del match tutto giallorosso sopra citato potrà e dovrà assolutamente approfittarne la Paolana, attualmente quarta ma a pari punti con l'Isola Capo Rizzuto. La compagine di Angelo Andreoli, reduce dalla scottante eliminazione in Coppa Italia Dilettanti, ospiterà un Castrovillari in estrema difficoltà ma, sulla carta, ampiamente alla portata di Angotti e compagni che non possono sbagliare.

Allo stesso modo, non posso sbagliare neanche Virtus Rosarno e Reggioravagnese, alle prese con due scontri non proprio facili. La formazione rosarnese, reduce dalla brutta sconfitta di Praia, ospita la DBR Luzzi in piena rincorsa e anch'essa con ambizioni di vertice, come testimonia l’acquisto dell’attaccante argentino Godoy. Deve tornare alla vittoria invece la Reggioravagnese per non perdere contatto con la griglia play off, contato che invece vuole rafforzare la Palmese prossima avversaria.

cerca la vittoria e il gol anche lo Stilomonasterace, reduce da tre 0-0 consecutivi. la squadra di mister Papaleo sarà di scena sul campo di un Cittanova in difficoltà, così come in difficoltà lo sono anche Soriano Fabrizia e Gioiese, una di fronte all'altra. Match sull'orlo della zona rossa quello tra Bocale e Rossanese, impensabile fino a qualche mese fa soprattutto da parte della compagine cosentina.

Il programma

Brancaleone-Praiatortora

Cittanova-Stilomonasterace

Isola CR-Trebisacce

Paolana-Castrovillari

Reggioravagnese-Palmese

Rossanese-Bocale

Soriano Fabrizia-Gioiese

Virtus Rosarno-Dbr luzzi