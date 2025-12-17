Il risultato della gara del 7 dicembre non viene omologato: il match sarà rigiocato. Ecco tutti i provvedimenti in Eccellenza e Promozione

Settimana intensa sul fronte disciplinare per i campionati calabresi di Eccellenza e Promozione, con il Giudice Sportivo Territoriale che ha reso note le delibere relative alle gare disputate tra il 7 e il 14 dicembre. Tra decisioni di rilievo, spicca la mancata omologazione di una gara di Eccellenza, oltre a squalifiche, ammende e inibizioni che coinvolgono società, dirigenti, allenatori e calciatori.

La decisione più significativa riguarda la gara del 7 dicembre 2025 tra DB Rossoblù Città di Luzzi e Paolana. Il Giudice Sportivo ha stabilito di non omologare il risultato dell’incontro, disponendo la ripetizione della partita. Contestualmente è stato squalificato per una giornata Edoardo Politano della Paolana (sanzione già scontata) e gli atti sono stati trasmessi al Comitato Regionale Calabria per le ulteriori valutazioni di competenza.

Per quanto riguarda le gare del 14 dicembre, è arrivata un’ammenda di 450 euro per la Palmese 1912. Sul fronte dirigenziale, Giovanni Monardo (Soriano 2010) è stato inibito fino al 24 dicembre, mentre Valentino Monardo ha rimediato un’ammonizione (terza infrazione).

Tra i calciatori, due turni di squalifica per Nicolò Andrea Marino (Digiesse PraiaTortora), mentre Maximiliano Ari Gimondo (Reggio Ravagnese 1960) dovrà scontare una giornata di stop per recidività in ammonizione.

Promozione: sanzioni su più fronti

Nel campionato di Promozione, per le gare del 13 dicembre, è stata inflitta un’ammenda di 250 euro al Val Gallico. Ammonizioni per i dirigenti Antonino Andreacchio (Taurianova) e Domenico Chirico (Val Gallico). Inibizione fino al 24 dicembre per il massaggiatore Vincenzo Ciccia (Sporting Polistena).

Tra gli allenatori, Gaetano Di Maria (Val Gallico) è stato squalificato per due giornate, mentre Nello Gambi (Sporting Polistena) ha ricevuto un’ammonizione. Una giornata di squalifica, per recidività, a Domenico Stillitano (Sporting Polistena) ed Emanuel Gioia (Val Gallico).

Il Gare del 14 dicembre: stangate e stop pesanti

Relativamente alle gare del 14 dicembre, ammende per Pro Pellaro (300 euro) e Rocca di Neto 1966 (150 euro). Diversi i dirigenti inibiti: Maurizio Motolese (Città Amantea 1927) fino al 7 gennaio 2026, Giuseppe Cerchiara (Cassano Sybaris) fino al 31 dicembre e Marco Foderaro (Atletico Maida) fino al 24 dicembre.

Pesante la sanzione per l’allenatore Giuseppe Aquilino (Pro Pellaro), fermato per quattro gare. Ammonizioni con diffida per Benedetto Mangiapane (Comprensorio Capo Vaticano) e Francesco Torchia (Sersale Calcio 1975).

Tra i calciatori espulsi, due turni di stop per Lautaro Valenti Caceres (Altomonte RC) e Juan Manuel Cestona (Campora), una giornata per Francesco Squillace (Melito) e Jonatan Emanuel Alderete (Pro Pellaro). Squalifica per recidività in ammonizione, infine, per De Stefano (Ardore), Kamara (Comprensorio Capo Vaticano), Munoz (PLM Morrone), Olivera (Scalea) e Lore (Virtus Acri).