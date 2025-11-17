Decima giornata in archivio e, come sempre accade, porta in dote anche la settimanale top 11 stilata dalla redazione sportiva di LaC News24. Un turno vivace e che ha visto 22 gol complessivi, caratterizzati dalle cinquine di Reggioravagnese e Trebisacce. proprio il tecnico di questi ultimi, Serafino Malucchi, è nuovamente l'allenatore della settimana dopo l'exploit in casa dell'Isola Capo Rizzuto e il secondo posto.

La difesa

Il virtuale 4-3-3 è difesa tra i pali da Amendola, con il portiere del Bocale che contribuisce alla vittoria dei suoi mantenendo la porta inviolata contro la Rossanese. Difesa a tre che non vede goleador ma tanta sostanza che, in alcuni casi, ha spostato gli equilibri. Innanzitutto menzione per Tuscano che non solo propizia il gol del pareggio del suo Brancaleone, ma lo ha fatto in un ruolo non suo dal momento che è stato adattato a difensore visti i tanti indisponibili. Importanti anche le prove di Rocco Papaleo per lo Stilomonasterace e Condomitti per il Soriano Fabrizia.

Il centrocampo

Molto più complicato è stato comporre il centrocampo visto anche il flusso realizzativo e le tante prove importanti. Di certo entra di diritto Saverio Staropoli, mente in mezzo al campo della Virtus Rosarno e autore del gol decisivo che è valso tre punti pesanti contro la Db Rossoblù Luzzi. Menzione anche per Gabriele De Leonardis, con il giovane del Soriano Fabrizia che torna dall'infortunio dopo circa due mesi e lo fa nella maniera più bella: con il gol. Si conferma tra i migliori nel suo ruolo Castro del Trebisacce mentre chiude il quartetto Gimondo della Reggioravagnese.

l’attacco

Il tridente è guidato innanzitutto da Giancarlo Simigliani, autore di una doppietta nel 5-2 della Reggioravagnese contro la Palmese. Di grande spessore invece la prova di Puntoriere che regala i tre punti al Bocale in casa della Rossanese, e il gol è anche di pregevole fattura. Chiude il tridente Vico.