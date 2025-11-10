Terzo 0-0 consecutivo per lo Stilomonasterace che non segna da quattro gare ma, soprattutto dopo l'ultima gara contro la Reggioravagnese, il tabellino è parzialmente veritiero. Nel nono turno del campionato di Eccellenza la formazione di mister Papaleo allunga il suo digiuno da vittorie, ma stavolta sbatte sul muro della Reggioravagnese che ringrazia il suo portiere Zampaglione. I padroni di casa, inoltre, rischiano anche la beffa su calcio di rigore ma Pietrafesa ipnotizza Luis Simigliani.

Parla Papaleo

Nel post partita si è espresso il tecnico Giuseppe Papaleo: «Abbiamo disputato una partita importante, cercando di dominare l'avversario dall'inizio alla fine, ma penso che i ragazzi hanno dato il massimo. Abbiamo sbagliato qualche gol e abbiamo peccato di cinismo sotto porta ma, a parte questo, sono contento dei ragazzi dal momento che hanno dimostrato identità».

Sull'astinenza da rete: «Chi non vede la partita può essere ingannato. Dobbiamo certamente migliorare sulla fase offensiva, ma le occasioni vengono create dunque bisogna solo essere più freddi e cinici nella finalizzazione, soprattutto se vogliamo fare il campionato che abbiamo in mente. Ciò possiamo farlo solo con il lavoro giornaliero». Per la formazione monasteracese, adesso, c'è la trasferta in casa del Cittanova.