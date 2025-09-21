Stilomonasterace, Praiatortora e Rossanese guidano la classifica a quota 6 punti dopo 180 minuti. Ancora un pareggio per la DB Rossoblù Luzzi che non va oltre l’1-1 contro la Gioiese
Si sono giocate oggi pomeriggio le partite della seconda giornata del campionato di Eccellenza. Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno.
Le sedici squadre del massimo torneo regionale torneranno in campo domenica 28 settembre.
I risultati
Bocale-Castrovillari 0-0
Brancaleone-Paolana 1-1
Cittanova-Soriano Fabrizia 1-1
DB Rossoblù Luzzi-Gioiese 1-1
DGS Praiatortora-Trebisacce 1-0
Reggioravegnese-Rossanese 0-1
Stilomonasterace-Palmese 3-1
Virtus Rosarno-Isola CR 2-1
La classifica
Stilomonasterace 6
Praiatortora 6
Rossanese 6
Bocale 4
Paolana 4
Isola CR 3
Reggioravagnese 3
V.Rosarno 3
DB Rossoblù 2
Gioiese 1
Brancaleone 1
Palmese 1
Soriano 1
Cittanova 1
Trebisacce 0
Castrovillari -7
Il prossimo turno
Bocale-Reggioravagnese
Castrovillari-Dgs Praiatortora
Gioiese-Stilomonasterace
Isola CR-Brancaleone
Palmese-Cittanova
Paolana-Rossanese
Soriano Fabrizia-Virtus Rosarno
Trebisacce-DB Rossoblù Luzzi