Si chiude senza scossoni al vertice la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. La classifica resta invariata nelle prime posizioni, con la DB Rossoblù ancora al comando a quota 28 punti, seguita dalla Deliese a 27 e dalla Pro Pellaro a 25.

La Deliese accarezza per un momento la possibilità del sorpasso, ma deve accontentarsi del pareggio per 2-2 sul campo del Brancaleone. Non cambia nulla nemmeno nella sfida più attesa della giornata. Al San Vito Marulla di Cosenza, DB Rossoblù e Pro Pellaro chiudono sullo 0-0 il big match del dodicesimo turno. Un punto che consente alla formazione reggina di mantenere il terzo posto, mentre la DB Rossoblù resta saldamente in vetta.

La partita del Marulla è stata preceduta da una manifestazione in ricordo di Denis Bergamini, alla quale hanno partecipato circa un migliaio di tifosi sugli spalti dello stadio di Cosenza. Una giornata che ha unito calcio, memoria e partecipazione nel nome dell’ex calciatore rossoblù.

Alle spalle delle prime tre, la Palmese sale a 22 punti dopo l’1-1 sul campo della Rossanese. Il Morrone consolida il quinto posto grazie al successo esterno per 3-1 sul Soriano Fabrizia, portandosi a quota 18. Pareggio anche tra Gioiosa Jonica e Sersale, che chiudono sull’1-1, mentre Paolana e Reggio Ravagnese terminano sullo stesso risultato. 0-0 tra Trebisacce e San Nicola Chiaravalle-Soverato.

Importante successo dell’Isola di Capo Rizzuto, che supera 3-1 la Virtus Rosarno e sale a 8 punti, pur restando penultima per effetto della penalizzazione di quattro punti. Chiude la classifica la Reggio Ravagnese con 7 punti.

La classifica