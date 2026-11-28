Dodicesimo turno del campionato di Eccellenza all'orizzonte, con un weekend che potrebbe riscrivere gli equilibri ai piani alti della classifica, vetta compresa. In programma c'è infatti il big match tra la capolista e ancora imbattuta Dbr Luzzi e la Pro Pellaro, attualmente terza ma a soli tre lunghezze di distanza. Una sfida dal peso specifico enorme, con la Deliese inserita in mezzo a meno uno dalla prima della classe e a più due sui bianconeri.

La striscia della Pro Pellaro e la fiducia di Ginobili

I riflettori saranno dunque puntati in quel di Cosenza, dove la Pro Pellaro proverà ad agganciare o superare la capolista imbattuta, andando a caccia della quinta vittoria consecutiva e del decimo risultato utile di fila. Sulla sfida si è espresso il tecnico Max Ginobili: «Affronteremo la prima in classifica che, a oggi, sta dimostrando di essere la migliore e per questo la rispettiamo. Inoltre conosco bene quasi tutti, dal mister Mario Magarò ad alcuni giocatori in rosa e dunque so il valore della squadra che sta lì sopra con merito. Noi però siamo molto fiduciosi perché arriviamo da un momento positivo dove i miei ragazzi stanno facendo bene e hanno fiducia nei propri mezzi. Ci giocheremo la partita come abbiamo fatto nelle altre precedenti».

Il ritorno al "Marulla" dai tempi della stagione 2004/05

A rendere ancora più suggestivo l'appuntamento è il palcoscenico dello stadio "Marulla", nuova casa della Dbr Luzzi e storica dimora del Cosenza, teatro in passato di sfide professionistiche. Un impianto che Ginobili conosce bene per avervi già giocato nella stagione 2004/05, in Serie D (girone I), con il Cosenza guidato da mister Giacomo Modica: «Giocare al Marulla sarà senz'altro una cosa bella perché giocheremo in uno stadio storico dove hanno solcato il terreno anche squadre professionistiche, proprio per questo per noi rappresenta il calcio vero e che stiamo cercando di rincorrere. Sono inoltre contento di tornare al Marulla».

Pressione e verdetti rinviati: «I conti si fanno alla fine»

Sul tema di chi abbia più pressione tra chi insegue e chi comanda, l'allenatore della Pro Pellaro ha infine espresso il proprio punto di vista, invitando a mantenere la giusta prospettiva: «Loro giocheranno in casa, quindi forse avranno un pizzico di pressione in più. Tengo però a sottolineare che questa sfida non determinerà nulla, perché c'è ancora un girone di ritorno da giocare. I conti si fanno alla fine».