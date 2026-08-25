Esordio amaro in campionato per il Crotone, sconfitto 1-0 dal Foggia allo stadio Ezio Scida nel posticipo della prima giornata del campionato di Serie C. A decidere la sfida è il gol realizzato al 23’ del primo tempo da Petito, che sfrutta la profondità sul suggerimento di Haoudi e supera Merelli.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca alla squadra allenata da Leandro Greco, protagonista di una gara nella quale non sono mancate le occasioni per rimettere in equilibrio il risultato. Il Crotone ha costruito diverse situazioni offensive, soprattutto nella ripresa, ma è mancata la precisione nell’ultimo passaggio e soprattutto la concretezza sotto porta.

Dopo un avvio equilibrato, i rossoblù provano a rendersi pericolosi con Ruggiero, che al 14’ cerca la deviazione di testa su un pallone messo in area da Spadoni. Poco dopo è Torres, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a impegnare la difesa pugliese. Al 23’, però, arriva il vantaggio del Foggia: Haoudi trova Petito alle spalle della difesa, l’attaccante si presenta davanti a Merelli e firma l’1-0.

Il Crotone prova a reagire prima dell’intervallo e Tanco cerca il pareggio con una conclusione dalla distanza che termina di poco a lato.

Nella ripresa la squadra di Greco aumenta ritmo e pressione. Il Foggia arretra progressivamente il proprio baricentro e punta soprattutto a proteggere il vantaggio. Il principale riferimento offensivo dei rossoblù diventa Musso, che al ripetutamente cerca la via del gol. L’attaccante prima trova una deviazione di testa sulla quale è bravo Saro a intervenire, poi si libera per una nuova conclusione ravvicinata, ma ancora una volta il portiere del Foggia riesce a respingere.

Greco prova a modificare l’assetto della squadra inserendo Rodriguez, Tordini, Feola, Stauciuc e Guerra, ma il forcing rossoblù non produce il risultato sperato. Il Crotone continua a occupare stabilmente la metà campo avversaria, mentre il Foggia si difende con ordine e prova a sfruttare gli spazi lasciati dai padroni di casa.

Nel finale arriva anche l'episodio più discusso della partita. Un contatto in area su Musso porta il Crotone a chiedere il calcio di rigore. L'arbitro Cerbasi di Arezzo ricorre alla FVS card per rivedere l'azione, ma al termine della revisione conferma la decisione e il penalty non viene concesso.

Gli ultimi minuti sono tutti di marca rossoblù, ma il Foggia riesce a resistere fino al triplice fischio e porta a casa tre punti preziosi.

Per il Crotone è una partenza negativa soprattutto per il risultato, considerato anche il peso della penalizzazione di sei punti che la formazione rossoblù dovrà recuperare nel corso della stagione. La prestazione, però, ha mostrato una squadra capace di creare diverse opportunità e di reagire allo svantaggio. A mancare è stata soprattutto la finalizzazione.

La formazione di Greco dovrà ora voltare pagina e preparare la prossima trasferta sul campo del Sorrento, con l'obiettivo di conquistare i primi punti della stagione.

Il Tabellino

CROTONE: Merelli; Veltri, Armini, Tanco (28’ st Feola), Groppelli (38’ st Guerra); Crapisto, Torres (38’ st Stauciuc), Ruggiero (28’ st Tordini); Spadoni (15’ st Rodriguez), Musso, Zunno. A disposizione: Martino, Lucano, Pierangeli, Vrenna, Russo, Terrasi. Allenatore: Leandro Greco.

FOGGIA: Saro; Todisco, Seck, Di Pasquale (1’ st Parisy), Smeraldi (43’ st Azarovs); Gallo, Haoudi; Oviszach (11’ st Bigonzi), Panico (17’ st Merdji), Petito; Luciani (11’ st Toure). A disposizione: Marfella, Testa, Maestrelli, Demeter, Chiara. Allenatore: Gaetano Auteri.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo.

RETE: 23’ pt Petito.

AMMONITI: Panico, Gallo, Armini, Crapisto.