La trattativa sembra essere stata definita tra i due club, ma gli azzurri dovrebbero prima completare alcune cessioni. La Fiorentina incasserebbe il 50% della cifra grazie alla clausola sulla futura rivendita
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Il futuro di Costantino Favasuli potrebbe essere sempre più lontano da Catanzaro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli avrebbe raggiunto un accordo con il club giallorosso per l'acquisto del giovane esterno sulla base di una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro.
Operazione in attesa delle cessioni
L'intesa tra le due società sarebbe già stata trovata, ma l'operazione non potrebbe essere definita nell'immediato. Il club partenopeo, infatti, dovrebbe prima completare alcune operazioni in uscita per liberare spazio in rosa e poter chiudere l'investimento.
Il Catanzaro, però, non sarebbe disposto ad attendere troppo a lungo. Qualora dovesse arrivare un'altra proposta capace di eguagliare o superare quella già accettata, la società giallorossa potrebbe decidere di prendere in considerazione una destinazione diversa per il classe 2004.
Alla Fiorentina il 50% della futura rivendita
C'è poi un aspetto economico che rende l'operazione particolarmente interessante. Dei quasi 10 milioni di euro dell'eventuale trasferimento, al Catanzaro spetterebbe infatti soltanto il 50% dell'importo, mentre la restante metà finirebbe nelle casse della Fiorentina, ex proprietaria del cartellino del calciatore.
Si tratta dell'effetto di una clausola inserita nell'accordo che ha portato Favasuli dalla società viola a quella giallorossa. Al momento del trasferimento, infatti, la Fiorentina ha mantenuto il diritto a incassare il 50% della futura rivendita del giocatore.
Di conseguenza, se l'operazione con il Napoli dovesse essere perfezionata sulla base dell'intesa raggiunta, il Catanzaro incasserebbe circa 5 milioni di euro, mentre gli altri 5 milioni verrebbero riconosciuti alla Fiorentina.
Al momento non sono arrivate conferme ufficiali né dal Napoli né dal Catanzaro. La trattativa resta quindi sul piano delle indiscrezioni di mercato, in attesa che il club campione d'Italia completi le cessioni necessarie per poter chiudere definitivamente l'operazione.