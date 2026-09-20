Il Crotone non sa ancora vincere. I pitagorici tornano dal San Nicola di Bari con un altro pareggio, il secondo consecutivo, al termine di una gara (sesta di Serie C) che lascia soprattutto rimpianti. Contro il Monopoli finisce 2-2, con i rossoblù capaci per due volte di portarsi avanti e per due volte di farsi raggiungere. La squadra di Leandro Greco parte con il piede giusto e al 14' trova il vantaggio con Zunno, bravo a finalizzare l'avvio positivo dei calabresi. Il Monopoli reagisce e al 31' trova il pareggio con Olivieri, ma il Crotone non si disunisce e torna avanti appena sei minuti più tardi: al 37' è Musso a firmare il 2-1.

Nella ripresa arriva l'episodio che potrebbe cambiare la partita. Al 12' il Crotone ha infatti l'occasione per portarsi sul 3-1 e mettere una seria ipoteca sulla vittoria. Dal dischetto, però, Musso si fa respingere il rigore da Tommasi. Un errore pesante, soprattutto alla luce di quanto accadrà poco dopo. Il Monopoli prende coraggio e al 19' trova il pareggio con Cerretti, che approfitta di un errore in uscita della difesa rossoblù e supera Merelli per il definitivo 2-2. Nel finale il Crotone prova a cercare il colpo, ma senza riuscire a riportarsi avanti. I rossoblù devono così accontentarsi di un punto che muove la classifica, ma non basta per cancellare il digiuno di vittorie. Per il Crotone è ancora ultimo in classifica, a quota -3, e la prima vittoria stagionale continua a sfuggire. I pitagorici hanno mostrato carattere e capacità di andare in gol, ma anche una fragilità che, ancora una volta, impedisce di trasformare un vantaggio in tre punti.

Il tabellino

MONOPOLI-CROTONE 2-2

MONOPOLI: Tommasi; Valenti, Pucino, Colombara; Cerretti, Scipioni (16' st Sardo), Battocchio, Garritano (1' st Cortinovis), Olivieri (16' st Calcagni); Capone (43' st Bernardotto), Vido (1' st Fall). A disp. Albertazzi, Sibilano, Angileri, Piccinini, Belli, Tosi, Greco, Paukstys, Gioielli, Parravicini. All. Colombo.

CROTONE: Merelli; Andreoni, Armini, Tanco, Veltri; Crapisto, Grosso (42' st Bashi), Barcella (36' st Ruggiero); Brignola (23' st Tordini), Musso (36' st D. Russo), Zunno (42' st Pedro). A disp. Martino, Lucano, Feola, Stauciuc, Pierangeli, L. Russo, Torres. All. Greco.

ARBITRO: Ambrosino di Torre del Greco.

MARCATORI: 14' pt Zunno (C), 31' pt Olivieri (M), 37' pt Musso (C), 19' st Cerretti (M).

AMMONITI: Veltri (C), Tanco (C).

NOTE: 12' st Tommasi respinge un calcio di rigore calciato da Musso (C).