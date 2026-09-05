I pugliesi si portano sul doppio vantaggio nella ripresa, ma il Crotone non molla e in tre minuti rimette in equilibrio la gara. Primo punto stagionale per i rossoblù

Il Crotone conquista il primo punto del campionato di Serie C. Allo stadio Ezio Scida, nella terza giornata, i rossoblù pareggiano 2-2 contro il Barletta al termine di una gara vissuta tutta in rimonta. Dopo un primo tempo equilibrato, il Barletta passa in vantaggio al 47’ con Da Silva, bravo a sfruttare un break di Partipilo e a battere Merelli con una conclusione di piatto sul primo palo.

La reazione del Crotone arriva nella ripresa. Al 66’ Partipilo approfitta di uno svarione della difesa rossoblù e, dopo una prima respinta, firma il raddoppio pugliese. Il Crotone non si arrende e accorcia le distanze al 68’: cross di Veltri che attraversa tutta l’area e termina direttamente in rete.

Tre minuti più tardi arriva il pareggio. Il neoacquisto Brignola, appena entrato in campo, si incarica di una punizione e disegna una traiettoria perfetta sulla quale Matosevic non può intervenire.

Nel finale il Crotone sfiora anche il gol della vittoria: al 74’ Zunno si inserisce a botta sicura, ma trova la grande risposta di Matosevic, che devia la conclusione sulla traversa.

Finisce 2-2, con il Crotone che muove finalmente la classifica dopo le prime due sconfitte e raccoglie il primo punto della stagione.