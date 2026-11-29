Gli ospiti passano avanti e vengono ribaltati prima dell’intervallo. Egharevba firma una doppietta e nega ai pitagorici il ritorno al successo
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Il Crotone non riesce a tornare alla vittoria e deve accontentarsi di un pareggio per 2-2 contro il Picerno allo stadio Ezio Scida, nella gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Gli uomini di Leandro Greco interrompono così la serie di tre sconfitte consecutive, ma il punto conquistato non consente ai rossoblù di dare una svolta al proprio campionato.
La partita si mette subito in salita per i padroni di casa. Al 27’ il Picerno trova il vantaggio con Egharevba, che sfrutta l’occasione costruita dalla formazione lucana e porta gli ospiti sull’1-0.
Il Crotone reagisce e riesce a ribaltare il risultato prima dell’intervallo. Al 35’ arriva il pareggio firmato da Tordini, che riporta gli uomini di Greco in equilibrio. La rimonta si completa al 44’, quando Zunno trova la rete del 2-1 e manda i rossoblù negli spogliatoi avanti nel punteggio.
Nella ripresa, però, il Picerno torna a colpire. Al 55’ è ancora Egharevba a trovare la via della rete, firmando la doppietta personale e riportando il risultato sul 2-2.
Il Crotone prova a cercare il gol della vittoria, ma il risultato non cambia. Al triplice fischio è dunque parità: 2-2, con i rossoblù che muovono la classifica dopo tre ko consecutivi ma rimandano ancora l’appuntamento con i tre punti. Per il Picerno, invece, un punto prezioso dopo la rimonta subita nel primo tempo.