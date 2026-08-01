Quattro nuovi innesti per il Crotone in vista della stagione 2026-2027. La società rossoblù ha annunciato di avere acquisito le prestazioni sportive di Walter Guerra, Zak Ruggiero, Bogdan Stauciuc e Mattia Tordini. Per Guerra e Ruggiero si tratta di un ritorno in maglia pitagorica.

Guerra, classe 1992, aveva già vestito la casacca del Crotone nella scorsa stagione. Il difensore ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club calabrese fino al 30 giugno 2028. La società, nella nota con cui ha ufficializzato l'operazione, ne ha sottolineato «la grande serietà e l’impegno» mostrati durante la precedente esperienza in rossoblù.

Ritorno «a casa», come lo ha definito il club, anche per Zak Ruggiero. Il classe 2001 ha firmato un contratto biennale. Cresciuto nel settore giovanile del Crotone, Ruggiero era riuscito ad arrivare fino alla prima squadra, trovando anche il gol decisivo contro l'Arezzo in Coppa Italia nella stagione 2019-2020. Successivamente ha maturato diverse esperienze in Italia, vestendo più recentemente le maglie di Trapani e Audace Cerignola. Con la formazione pugliese ha collezionato complessivamente 116 presenze e nove reti.

Il Crotone ha rinforzato anche il reparto offensivo con l'arrivo di Bogdan Stauciuc. Attaccante rumeno classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Torino, ha firmato anche lui un contratto biennale. Dopo essersi messo in evidenza in Serie D, categoria nella quale ha conquistato anche un campionato con il Brindisi, nella scorsa stagione ha compiuto il salto tra i professionisti giocando in Serie C con il Trapani.

Completa il poker di operazioni Mattia Tordini, 24 anni, cresciuto nei vivai di Inter e Torino. L'attaccante ha esordito tra i professionisti con il Novara e successivamente ha indossato le maglie di Lecco, tra Serie B e Serie C, Padova, Messina e Alcione Milano. Tordini ha sottoscritto un contratto biennale che prevede anche un'opzione di rinnovo, al verificarsi di determinate condizioni, che potrebbe prolungare il rapporto con il Crotone fino al 2029.