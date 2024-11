Una gara scontata solo sulla carta quella che andrà in scena domani allo stadio Garilli di Piacenza anche per l'allenatore delle Aquile: «Affrontiamo una squadra in salute che però ha problemi di classifica e contro di noi si giocherà una chance per la salvezza»

Domani alle 14 il Catanzaro scenderà in campo allo stadio Garilli di Piacenza contro la Feralpisalò, ultima in graduatoria nel campionato di Serie B. Una partita scontata solo sulla carta anche per mister Vincenzo Vivarini: «Hanno fatto dei risultati importanti nelle ultime partite. Affrontiamo una squadra in salute che però ha problemi di classifica e contro di noi si giocherà una chance per la salvezza. Di conseguenza non sarà facile, c’è da stare molto attenti per non incorrere nel rischio di sbagliare».

«Loro sono ben definiti sotto l’aspetto tattico – ha continuato l’allenatore delle Aquile nella conferenza stampa della vigilia -, attuano un sistema difensivo anche un po’ particolare mai incontrato finora. Sappiamo quello a cui andiamo incontro, penso che la squadra lo abbia recepito. Spingerà al massimo per ottenere il risultato. Hanno anche delle buone individualità».

Poi il mister ribadisce le sue convinzioni in merito alla cadetteria: «È un campionato, non smetterò mai di ripeterlo, molto difficile. La Feralpi ha battuto la Cremonese, la Sampdoria. In B non esistono squadre facili da affrontare. Noi non dobbiamo avere timori ma bisogna avere grande rispetto per gli avversari. Noi ci giochiamo tanto, cercheremo di portare a casa il massimo risultato ma le insidie sono tante». E per Vivarini contro la squadra lombarda «c’è bisogno di andare su di giri, di lottare su ogni pallone, avere la capacità di fare gioco sporco. Scuramente ci sarà da essere duri».

E sul recupero del difensore Veroli: «È stata un’assenza pesante. Per domani dobbiamo valutare un attimo le scelte che faremo ma sono molto contento del suo recupero». Infine conclude sul calciomercato «c’è da capire un po’ come vanno le cose. Siamo contenti del probabile arrivo del giovane Antonini. Un calciatore che si è messo in evidenza in serie C ed è abbastanza giovane per fare la categoria superiore. Ma ancora non so se arriverà perché le trattative son ancora in corso».

I convocati

Mister Vivarini ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani con la Feralpisalò. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

Centrocampisti: 8. Verna, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 77. Katseris, 92. Situm

Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma

La conferenza stampa integrale: