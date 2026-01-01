Il 2025 conferma Antonio Fuoco come uno dei grandi protagonisti dello sport calabrese. Dopo aver portato in alto il nome della Calabria, con il trionfo alla 24 Ore di Le Mans 2024, il pilota di Cariati si è ripetuto anche nel 2025 con i successi nel Fia Gt, fino alle prove libere di Formula 1 sulla Ferrari nel Gran Premio del Messico lo scorso mese di ottobre.

Quest’anno Fuoco è tornato a disputare la 24 Ore di Daytona a bordo della Ferrari 296 Gt3 del team Cetilar Racing, mentre nel resto della stagione ha continuato a gareggiare nel Mondiale Endurance (Wec). La prima vittoria stagionale non si è fatta attendere: la 1812 km del Qatar ha visto Fuoco protagonista assoluto, contribuendo in maniera decisiva alla conquista del titolo costruttori Hypercar per Ferrari. La stagione si è chiusa con un’altra impresa storica: il 16 novembre Fuoco ha trionfato nella Coppa del Mondo Gt a Macao, conquistando per la prima volta la vittoria del Cavallino sul Circuito da Guia con la Ferrari 296 GT3 di AF Corse.

La stagione 2025 ha segnato anche un “debutto” simbolico al mondo della Formula 1 per Fuoco. Il 24 ottobre ha guidato la Ferrari SF25 nel primo turno di prove libere del Gran Premio del Messico, diventando il primo italiano in 16 anni (dopo Fisichella) a salire su una Ferrari in Formula1 durante un weekend ufficiale. Per il pilota classe 1996 di Cariati, si è trattato del coronamento di un percorso iniziato nel 2015 con il ruolo di collaudatore Ferrari, contribuendo allo sviluppo delle monoposto.

Lo scorso 21 dicembre, il 29enne ha svestito casco e tuta della Ferrari per indossare la divisa dei Tedofori, prendendo Torcia olimpica che in questi due mesi attraversa tutte e 20 le regioni e 110 province del Belpaese, per poi giungere il 6 febbraio 2026 a San Siro per la Cerimonia d'Apertura.

Fuoco era tra i rappresentanti della Calabria, nella staffetta di Catanzaro Lido, nel corso della tappa 15, la quale ha attraversato le zone di Gioia Tauro, Rosarno, Tropea, Vibo Valentia, Lamezia Terme e, appunto, il lungomare del capoluogo regionale.

I successi di Fuoco non sono ovviamente passati inosservati in Calabria. La Camera di Commercio di Cosenza lo ha recentemente premiato nell’ambito della IV edizione del Premio Nazionale “Antonio Serra”, celebrando il campione del mondo Fia Gt World Cup. In quell’occasione, il pilota ha dichiarato: «È un grande onore ricevere questo premio così prestigioso. Il mio sogno era quello di diventare un pilota Ferrari e ho avuto la fortuna di riuscirci. Questa stagione è stata intensa e ricca di emozioni e desidero ringraziare tutti i calabresi che mi hanno mostrato grande affetto. Mi rende sempre orgoglioso ricordare le mie origini e appena posso torno qui, nella mia isola felice, circondato dai miei affetti». Rivolgendosi alle nuove generazioni, Fuoco ha aggiunto: «Spero che il mio esempio possa essere un riferimento per i giovani a credere nei propri mezzi e coltivare i propri sogni».