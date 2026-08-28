Il conto alla rovescia è terminato. L’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” ospita la Festa Amaranto, l’evento con il quale la Reggina si presenta ufficialmente alla città in vista della stagione 2026-2027.

L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza e con inizio alle 21.30, è stato organizzato dal club insieme al Comune di Reggio Calabria e alla Città Metropolitana. Sarà una serata di sport, spettacolo e condivisione, pensata per rinnovare il legame tra la squadra, i tifosi e l’intera comunità reggina.

A condurre la manifestazione saranno il giornalista del Tg1 Leonardo Metalli e il giornalista di Dazn Alessio De Giuseppe. Sul palco anche il cantautore e compositore Raffaello Di Pietro, autore dell’inno «Vai Reggina!», lo showman Gennaro Calabrese e il narratore comico Santo Palumbo.

La serata sarà trasmessa in chiaro su Dazn, sui canali social e sul canale YouTube della Reggina. Anche ilReggino.it seguirà la Festa Amaranto in diretta Facebook, raccontando la presentazione della squadra e i momenti più significativi dell’abbraccio tra il popolo amaranto e il club.

La festa accompagnerà la Reggina verso il primo impegno ufficiale della nuova stagione. Domenica 30 agosto, alle 20.30, gli amaranto affronteranno al Granillo la Digiesse PraiaTortora nel primo turno della Coppa Italia di Serie D.