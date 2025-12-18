Annuncio ufficiale del club giallorosso: sabato pomeriggio il numero 9 porterà la torcia sul lungomare Pugliese. Con lui anche Massimo Palanca, simbolo storico delle Aquile dei tempi della Serie A
Pietro Iemmello sarà tra i tedofori che accompagneranno la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 nel suo passaggio a Catanzaro. Il capitano del Catanzaro porterà la torcia nel pomeriggio di sabato 20 dicembre lungo il lungomare Pugliese, nell’ambito della staffetta che attraverserà la Calabria.
L’ufficialità è arrivata attraverso i canali del club giallorosso. Per Iemmello si tratta di un riconoscimento legato al suo ruolo di riferimento sportivo e rappresentativo per la città, maturato nelle ultime stagioni alla guida della squadra.
Tra i tedofori scelti figura anche Massimo Palanca, storico attaccante dei giallorossi dei tempi della Serie A. La presenza dei due calciatori, appartenenti a generazioni diverse, accompagna una tappa che unisce sport e territorio nel percorso della Fiamma verso i Giochi Olimpici Invernali del 2026.