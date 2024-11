Arrivano novità da Roma: è in corso l’udienza della Reggina al Tribunale Amministrativo Regionale per la riammissione alla Serie B. Gli amaranto vogliono ottenere il tanto atteso pass per partecipare al torneo cadetto, dopo le esclusioni decide da Coni e Figc. Nelle aule del Tar si segnala la presenza di Felice Saladini. Gli avvocati del club hanno sottolineato le ragioni della Reggina nel corso della trattazioni, il verdetto potrebbe arrivare in serata o, al più tardi, nella mattinata di domani.