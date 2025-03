L'australiano Oscar Piastri vince il Gp di Cina oggi, 23 marzo 2025, e la McLaren fa doppietta a Shanghai con il secondo posto del britannico Lando Norris. La Ferrari collezione un nuovo flop con il quinto posto del monegasco Charles Leclerc e il sesto dell'inglese Lewis Hamilton, entrambi alle spalle della Red Bull dell'olandese Max Verstappen.

La gara

Piastri centra il terzo successo della carriera con una gara impeccabile. L'australiano, alla prima pole assoluta, scatta alla perfezione al semaforo verde. Norris, con l'altra McLaren, si prende la seconda posizione e la McLaren getta le basi per una comoda doppietta sull'asfalto cinese. Le Ferrari azzeccano lo start, guadagnando una posizione grazie all'esitazione di Verstappen: la Red Bull del campione del mondo scivola in sesta posizione e si condanna ad una giornata da comprimario.

I due pit stop non alterano le gerarchie in una gara che, nelle zone alte della classifica, risulta sostanzialmente monotona. La seconda sosta ai box costa la quinta posizione a Hamilton, unico big a fermarsi 2 volte ai box. L'inglese si ritrova alle spalle di Verstappen, che prova ad avvicinarsi a Leclerc nell'ultima porzione di gara. L'olandese riesce a spremere più di tutti le gomme dure e nel finale piazza il sorpasso ai danni della Ferrari con targa monegasca. Verstappen si prende il quarto posto, Leclerc e Hamilton chiudono in quinta e sesta posizione mentre le McLaren tagliano il traguardo in parata.