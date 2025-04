Il sabato del calcio a cinque calabrese non ha dato grosse emozioni nel torneo interregionali, considerando come i verdetti erano stati già emessi. Diversa la situazione per il massimo livello nostrano, nel prossimo turno si scoprirà così chi vincerà il campionato e quali team saranno impegnati nei play out

La lunga maratona del futsal non è ancora finita, per il momento è la Serie B che si congeda brevemente con il termine della fase regolare. C’è chi come la Blingink Soverato penserà ora al prossimo campionato di Serie A2, vinto con un turno di anticipo e con 44 punti conquistati in 20 gare: forse non una media altissima, ma tanto è bastato agli ionici per salutare la compagnia dell’interregionale. Nell’ultimo turno del girone G la sconfitta a Bernalda, contro un avversario già salvo, è stata indolore: 3-1 in terra lucana per una gara giocata non certo a ritmi stratosferici, arricchita dal bel gesto della società di casa che ha reso omaggio proprio ai vincitori del girone.

In zona playout il Casali del Manco è stato battuto internamente dal Ferrandina per 3-1. I gialloverdi andranno così ad affrontare lo spareggio proprio contro quest’avversario per non retrocedere il 26 aprile e il 3 maggio da penultima in classifica. Dopo aver affrontato un buon girone d’andata quasi con velleità playoff, la squadra è calata nettamente ma potrebbe trovare gli stimoli necessari nel rush finale: venti giorni di preparazione attendono gli uomini di Cariello.

Nel girone H, il Polistena ha chiuso la stagione con un ko piuttosto corposo, la squadra rossoverde ha perso per 9-1 ad Acireale. Per quanto la stagione è stata valutata positivamente dalla dirigenza con la salvezza conquistata in anticipo, resta la consapevolezza di un girone di ritorno in cui, spesso e volentieri, la squadra è stata un po’ in balia degli avversari: ci sarà tempo per migliorare sicuramente.

Il penultimo turno in Serie C1 ha regalato ancor più certezze alla Gallinese, che è stata ben concreta sul parquet della Cariatese, battuta per 3-0. I reggini sono a una vittoria quindi dalla promozione in Serie B2, l’attesa nei prossimi giorni sarà spasmodica e potrebbe celebrare il titolo sabato proprio davanti ai tifosi di casa. Non demorde la Duelle Cetraro, staccata di due punti e quasi consapevole di doversi preparare al meglio per i playoff nazionali. Ha vinto a Rovito per 6-5 una battaglia molto dura contro un avversario che non avrebbe meritato l’ultimo posto aritmeticamente certificato da ieri: l’augurio per il team della Presila cosentina è di tornare ben presto in categoria.

È proprio il discorso salvezza a rendere davvero acceso questo torneo, a dimostrazione di come si siano fatti tanti errori di valutazione sulla reale potenza delle squadre. Una sorta di spareggio era Nuova Fabrizio-Città di Fiore, i padroni di casa hanno vinto 4-2 e hanno inguaiato notevolmente i silani. Play out matematici per il Catanzaro, sconfitto dalla Farmacia Arturi matematicamente quinta col 4-2 utile a congedarsi col sorriso dal pubblico di casa. La Reghion ha vinto 4-0 sul Cittanova e ha superato quest’ultima, il Mirto col terzo successo di fila (5-3 a Reggio Calabria) si è clamorosamente rilanciato, sino a un mese fa era ultimo in classifica. Proprio i numeri sono indicativi ora: con Catanzaro a riposo nella prossima giornata e già in griglia di fatto, sei squadre racchiuse in quattro punti lotteranno per evitare altre tre piazze play out.