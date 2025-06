Le prime indicazioni nel mondo del calcio a cinque confermano la vitalità dei tirrenici nonché della neopromossa nel massimo torneo regionale, che da Luzzi giocherà a Rovito. Tante le piazze in attesa di colpi, altre invece sembrano aver calato un silenzio non così rassicurante

Arrivati a fine giugno vale la pena fare un primo bilancio, forse anche sommario, sulla situazione delle squadre che giocano nei tornei di futsal tra interregionale e massima divisione calabrese. Chi ha fatto il salto di categoria quindici giorni fa circa, paradossalmente, è diventato al contempo il team più attivo.

C’è tanto da commentare nel nuovo corso della Duelle Cetraro, che ha rivoluzionato un po’ i suoi quadri tecnici con il cambio di guardia tra Cipolla e De Marchi. I tirrenici cercano nuovi talenti e hanno ufficializzato inoltre l’approdo di Luigi Guido, esperto dirigente di futsal già apprezzato con la Magic Crati, Polistena e nell’ultima stagione ad Acri (dove al contempo la situazione non sembra proprio facile in Serie A2.

L’altra neopromossa in B è la Gallinese, che ha confermato l’allenatore Giovanni Venanzi dopo la promozione e si affiderà con una buona base formata dal gruppo trionfatore qualche mese fa. In attesa di qualche ulteriore innesto per reggere l’urto con la categoria, in uscita sono da registrare gli addii del capitano Antonino Labate ed Enrico Pronestì. Due elementi di indubbio valore, ringraziati per altro con grande cordialità dal loro ormai ex club di futsal.

Nelle altre piazze dell’interregionale si attende qualche guizzo importante, Nausicaa ancora non ha fornito indicazioni su quale sarà la guida tecnica dei calcettisti con base a Sant’Andrea sullo Jonio, non arrivano nemmeno news significative dal Polistena, che invece nella precedente stagione si è salvata nel girone calabro-siculo.

In Serie C1, invece, tra conferme annunciate ormai all’inverosimile, spicca senza dubbio l’attivismo del Spadafora, che giocherà le sue gare a Rovito dopo aver lasciato il territorio di Luzzi. La mancata disponibilità di impianti nel paese cratense ha così portato la neopromossa a sposare un progetto tecnico di collaborazione con i dirigenti presilani.

Dopo la stagione di beach soccer si attendono novità dall’Icierre Lamezia nonché dalle tante squadre (come la retrocessa Casali del Manco) che sono in attesa di capire se il 2025-26 sarà un anno di riscatto o di contenimento.