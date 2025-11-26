Per il 28enne argentino è un ritorno in Italia. Nella passata stagione ha vinto il campionato in Kazakistan e perso la finale di Champions League. Entusiasta il vice presidente Piro: «Si tratta di un giocatore di caratura internazionale. Siamo orgogliosi di poterlo vedere in rossoblù e avere un pezzo di Pirossigeno in albiceleste»

La Pirossigeno Cosenza mette a segno un colpo da novanta. Il club rossoblù si è infatti assicurato le prestazioni del fuoriclasse argentino Kevin Nahuel Arrieta. Il laterale, nato a Buenos Aires il 16 febbraio 1997, porta con sé un’esperienza e un palmares di livello internazionale. Dopo aver mosso i primi passi nel futsal con le formazioni di 17 de agosto e Racing Club e vinto da giovanissimo il campionato sudamericano Under 20 con la maglia dell’Argentina, si è trasferito nel Boca Juniors laureandosi subito campione nazionale. Agli albori della stagione 2018/2019 sorvola l’oceano e giunge in Italia nelle fila della Feldi Eboli, dove trascorre un’annata molto prolifica con un’ottima media gol. Torna in patria con il Barracas Central ma il meglio deve ancora venire.

Entusiasmante la scorsa stagione. Kevin trascina il Kairat Almaty, club più titolato del Kazakistan, alla vittoria del titolo nazionale e ad un passo dal trionfo continentale. Fatale alla sua squadra la finale di Champions League persa con gli spagnoli del Palma, match nel quale il laterale argentino mette comunque la sua firma con un gol. Epilogo sfortunato anche nella finale dei sogni, quella dei campionati mondiali che vede il Brasile prevalere di misura sull’Argentina. Per il laterale albiceleste però è un trofeo iridato ricco di soddisfazioni. Porta a casa la medaglia d’argento con un bottino personale di ben 7 reti in 7 gare, di cui 2 messe a segno nella combattutissima semifinale con la Francia vinta 3-2.

Il vice campione del mondo argentino indosserà la maglia numero 24 e si metterà al servizio della Pirossigeno già dalle prossime ore. Raggiante per questa operazione il vice presidente Gaetano Piro: «Siamo estremamente felici e fieri di aver portato a Cosenza un altro campione. Si tratta di un giocatore di caratura internazionale. Siamo orgogliosi di poterlo vedere in rossoblù e avere un pezzo di Pirossigeno in albiceleste. Quando si è presentata l’occasione di sferrare il colpo, ci siamo fatti trovare pronti. È uno sforzo che abbiamo deciso di fare per regalare uno spettacolo sempre più appassionante e innalzare la qualità del futsal da offrire ai nostri fantastici tifosi».