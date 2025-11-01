Nella sesta giornata del campionato di Serie A2 Élite, girone B, la Cadi Antincendi Futura ha conquistato al Palattinà la quarta vittoria stagionale battendo l’Itria per 3-2. Tre punti che consentono alla squadra guidata dal duo Honorio-Martino di portarsi a quota 12 punti in classifica, agganciando al terzo posto Pescara e Lazio.

Il primo tempo del match contro l’Itria è stato dominato dalla formazione reggina, con Andrea Falcone subito in gol e numerose occasioni create. Doppio tentativo di Kadu, azione pericolosa di Honorio e un palo colpito da Pedro Mendes evidenziano il predominio della Cadi. Su schema, Honorio serve Pedro Mendes che realizza un gol spettacolare, portando i locali sul 2-0. L’Itria prova a reagire, ma Sagovia colpisce un palo e sulla ribattuta Fanelli manda fuori.

Nel secondo tempo, la Cadi Antincendi continua a costruire occasioni, tra cui un palo di Kadu e un intervento decisivo di Pedro Mendes su uno svarione difensivo. L’Itria opta per il powerplay e accorcia le distanze con Fanelli al trentasettesimo minuto, sfruttando alcune palle gol non concretizzate dai locali.

A chiudere il match è Pizetta, che realizza un gol da campo a campo a ventidue secondi dalla fine. Solo un lampo finale dell’Itria con William Foppa accorcia ulteriormente il punteggio a tempo scaduto, senza però cambiare l’esito della partita. Tre punti importanti per Futura, che guarda ora ai prossimi impegni consapevole dei progressi fatti e degli aspetti su cui migliorare. Nel prossimo turno, in programma sabato 8 novembre, la squadra reggina sarà impegnata in trasferta proprio in casa della Lazio.