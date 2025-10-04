Riscatto immediato e vittoria di prestigio per la Cadi Antincendi Futura, che nella seconda giornata del campionato di Serie A2 Élite di calcio a 5 espugna il campo dell’Italpol Roma con un brillante 5-2. Prestazione di grande solidità quella dei gialloblù, capaci di imporsi al termine di una gara intensa e ben preparata da Tonino Martino e Humberto Honorio. Proprio quest’ultimo è stato il grande protagonista del match, firmando una tripletta decisiva che ha spianato la strada al successo esterno.

La Cadi parte forte e sblocca il risultato dopo appena trenta secondi con Falcone, abile a concretizzare uno schema su calcio d’angolo. L’Italpol reagisce e trova il pari con Achille, ma i calabresi non si scompongono e tornano avanti grazie a Cividini, autore di un gran mancino sugli sviluppi di un corner. Prima dell’intervallo Parisi si oppone alle offensive capitoline, mantenendo invariato il punteggio.

Nella ripresa l’Italpol trova il 2-2 con Stoccada, ma la risposta gialloblù è immediata: Honorio sigla il nuovo vantaggio con un sinistro preciso a sette minuti dal termine. Nel finale i romani tentano il tutto per tutto con il power play, ma il fuoriclasse brasiliano colpisce ancora due volte — la terza rete direttamente da campo a campo — chiudendo definitivamente i conti.

Da segnalare il rientro di Simone Minnella dopo il lungo infortunio e la prova maiuscola di Parisi, decisivo in più occasioni. Per la Cadi Antincendi Futura è un successo pesante, che rilancia le ambizioni della squadra calabrese in un campionato che si preannuncia combattuto.