La pre-season della Pirossigeno Cosenza si chiude con un test di lusso, quello con i campioni d'Italia della Meta Catania che va in scena al PalaPirossigeno. Anche stavolta, come nei precedenti impegni con Città di Acri e Feldi Eboli, il risultato finale sorride ai padroni di casa.

I lupi di mister Paniccia iniziano la gara con questo quintetto: De Brasi, Trentin, Bissoni, Marcelinho, Fantecele. Il primo ad essere chiamato in causa è l'estremo difensore di casa, costretto ad una parata plastica su Brunelli per mantenere la porta inviolata. Dopo pochi minuti Bissoni va vicinissimo al vantaggio con una puntata ravvicinata che si spegne sul fondo. De Brasi è ancora reattivo al 6' sul bolide di Gustavo. Passa la Pirossigeno al 10' con Marcelinho, servito da Adornato, bravo a rubare palla ad un avversario in una zona letale del campo. Prima dell'intervallo i rossoblù trovano anche il raddoppio con Rosato.

La ripresa si apre con l'occasione per Bissoni, sventata dal portiere etneo e col miracolo di De Brasi, che vola in tuffo a respingere la bordata di Bocao. La Pirossigeno va due volte vicina alla terza marcatura, prima con Marcelinho, poi con Everton ma il risultato non cambia. Il tris arriva al 12' ed è opera di Trentin, che ribadisce in rete una corta respinta del portiere rossazzurro.

L'11 rossoblù si ripete al 14' finalizzando al meglio una bella azione manovrata. I titoli di coda del match escono sulla staffilata di Adornato indirizzata nel sette sulla quale è provvidenziale il volo del portiere etneo e la rete di Thiago Bissoni, che mette fine alla sfida.

Il programma ora prevede la presentazione ufficiale della squadra, domani giovedì 18 settembre alle ore 19:00 al PalaPirossigeno e sabato alle 18:00 la seconda gara di Coppa della Divisione sul parquet del Città di Acri.