Seconda gara e seconda vittoria della Pirossigeno Cosenza nel triangolare valevole per il primo turno di Coppa della Divisione. Dopo aver espugnato Cetraro, i lupi di mister Paniccia si ripetono anche ad Acri battendo i rossoneri con il punteggio di quattro a due (doppietta di Trentin e reti di Adornato e Rosato) e garantendosi così l’accesso alla fase successiva della competizione.

La cronaca

Sono gli ospiti a rendersi pericolosi per primi con il sinistro di Marcelinho indirizzato nell’angolino basso, Gallo si fa trovare pronto. E’ l’Acri però a portarsi in vantaggio con il tap in di Frassetti che ribadisce in rete dopo il palo colpito da Arcidiacone. Nemmeno il tempo di riprendere il gioco che la Pirossigeno perviene subito al pari. Ci pensa Adornato, con un gran sinistro nel sette, a ristabilire l’equilibrio. Ci prova poi Lo Cicero che scalda le mani di Gallo al 12′. Il portiere di casa è provvidenziale anche sul piattone ravvicinato di Trentin. Al minuto 15 la squadra di Paniccia ribalta il risultato: Rosato si fa ipnotizzare da Gallo, da quelle parti però passa Trentin che la mette dentro con uno scavetto. C’è la reazione dell’Acri affidata ai diagonali in rapida successione di Mannella e Pagliuso, De Brasi è attento in entrambi i casi. Si va al riposo sull’1-2.

Parte bene Cosenza nella ripresa. Il neo entrato portiere rossonero Rota si mette subito in mostra impedendo a Marcelinho (due volte) e Trentin di triplicare le marcature. Anche De Brasi, con una staffilata da centrocampo, va vicino alla rete ma la palla si spegne di pochissimo al lato. I lupi inseguono il gol della tranquillità ma sono sfortunati sul palo colpito dal tiro a botta sicura di Rosato. Ci pensa poi il solito attentissimo De Brasi a mantenere il vantaggio ospite sulle incursioni di Rengifo, pericoloso per ben due volte. Al 9′ sale in cattedra Trentin che raccoglie palla sulla tre quarti e la piazza nel sette lì dove il bravo Rota proprio non può arrivare. Doppietta per il brasiliano. La Pirossigeno mette al sicuro il successo al 13′ con Rosato, autore di una prodezza balistica con un gran tiro al volo che termina la sua corsa in fondo al sacco. Un minuto dopo De Brasi viene espulso dall’arbitro per un intervento falloso su Mannella. Prende il suo posto tra i pali Giuseppe Golia. L’Acri sfrutta la superiorità numerica accorciando le distanze con Arcidiacone. Il risultato però non cambia più e il quintetto di mister Paniccia porta a casa una vittoria che vale la qualificazione al turno successivo.

IL TABELLINO

CITTA’ DI ACRI-PIROSSIGENO COSENZA 0-0 (pt 1-2)

ACRI: Gallo, Arcidiacone, Frassetti, Pagliuso M., Ezequiel. Rota, Rengifo, Fiore, Mannella, Pagliuso F., De Luca, Occhiuto. All. Basile

COSENZA: De Brasi, Marchio, Trentin, Marcelinho, Lo Cicero. Golia, Adornato, Rosato, Pezzolla, Cambareri, Corrado, Pedrinho. All. Paniccia

ARBITRI: Davide Gammaro di Rossano, Rolando Chiodo di Catanzaro.

CRONO: Giandomenico Trozzo di Cosenza.

MARCATORI: 03’58” pt Frassetti (A), 04’02” pt Adornato (C), 15’18” pt e 09’50” st Trentin (C), 13’33” st Rosato (C), 15’55” st Arcidiacone (A).

NOTE: Gara disputata alle ore 18:00 al Palazzetto dello Sport di Acri di fronte a circa 80 spettatori. Ammoniti: -. Espulso: al 14’17” st De Brasi (C).