Interrompe la striscia negativa la Pirossigeno Cosenza ma non riesce a tornare al successo. Di fronte al pubblico del PalaPirossigeno i lupi chiudono il girone d'andata con un pareggio a reti bianche con il fanalino di coda CDM Futsal. Il campionato ora si ferma per una lunga sosta a causa degli Europei e riprenderà il 10 febbraio con la prima di ritorno, nella quale la squadra di Paniccia riceverà la visita della Roma.

LA CRONACA DEL MATCH

Subito un'occasionissima per i rossoblù con Marchio fermato dall'intervento provvidenziale di Politano. Altrettanto pericolosi gli ospiti poco più tardi con il palo interno clamoroso colpito da Ricci. La Pirossigeno riprende subito il comando delle operazioni e si rende pericolosa al 5' con il destro ravvicinato di Arrieta, attento ancora una volta il giovane portiere della CDM. Diagonale molto molto insidioso di Saponara all'ottavo, fuori di pochissimo. Rischiano grosso i lupi al minuto 11 sul piattone angolato di Ricci che sfiora il palo. Bolide dalla distanza di Marcelinho a 4 minuti dallo scadere del primo tempo, la palla sibila la traversa. Al 16' ennesimo episodio dubbio di cui è vittima la squadra di casa in questa stagione: viene fischiato un fallo a Lo Cicero, che già ammonito, riceve anche il secondo giallo e lascia i suoi in temporanea inferiorità numerica. Prima dell'intervallo ci vuole il miglior Parisi per impedire a Ricci di portare avanti i suoi. Si va così al riposo sul risultato di 0-0.

A inizio ripresa ghiotta occasione per i padroni di casa: piazzato di Marcelinho respinto da Boaventura, appostato sulla linea di porta con Politano ormai battuto. Punizione pericolosa anche per i liguri al 6', la calcia Boaventura mandando la palla a colpire il palo esterno. Ci prova Saponara all'ottavo, il pivot rossoblù si gira e calcia ma Politano risponde presente. Dopo due ottimi interventi di Parisi su Boaventura arriva il piattone al volo di Arrieta a far tremare gli ospiti che però continuano a resistere.

Mastica amaro il quintetto di Paniccia quando spreca un paio di incredibili occasioni per poi essere salvata da un grande Parisi, che chiude lo specchio della porta a Boutabouzi. I lupi provano l'assalto finale ma vanno a sbattere su un ottimo Politano, autore di una serie di grandi interventi. Il legno salva i padroni di casa a 40 secondi dallo scadere sul tiro a botta sicura di Boaventura. E' l'ultima occasione del match, che si chiude sul risultato di 0-0.

Il tabellino

PIROSSIGENO COSENZA-CDM FUTSAL 0-0 (pt 0-0)

COSENZA: Parisi, Marchio, Marcelinho, Arrieta, Fantecele. De Brasi, Adornato, Trentin, Lo Cicero, Corrado, Vavà, Saponara. All. Paniccia

CDM: Politano, Ortisi, Da Silva, Ricci, Boaventura. Di Tomaso, Maltauro, Boutabouzi, Baklanov, Ugas, Guga, Scavino. All. De Jesus

ARBITRI: Giulio Colombin di Bassano del Grappa, Daniel Fior di Castelfranco Veneto. CRONO: Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme

NOTE: Gara disputata alle ore 18:00 al PalaPirossigeno di fronte a circa 400 spettatori. Ammoniti: 08'00" pt Lo Cicero (CO), 08'00" pt Guga (CD), 14'37" pt Boaventura (CD), 04'00" st Paniccia (All. Cosenza), 08'10" st Trentin (CO), 14'09" st Da Silva (CD). Espulso: al 16'29" pt per doppia ammonizione Lo Cicero (C).